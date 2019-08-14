Сокращение рабочей недели может привести к росту ожирения и неврозов

Четырехдневная рабочая неделя плохо скажется на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, сообщают РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

О том, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать нормой, впервые в июне заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

Мнение терапевта

Но врачи сомневаются в пользе такого решения.

Елена Тихомирова,

врач-терапевт:

Очень редко люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением.

По ее мнению, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

Снижения эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже не даст:

По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях — метро, автобусах, маршрутках. Если человек не работает, он все равно куда-то выходит.

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Мнение психиатра

Врач-психиатр Лев Пережогин считает, что люди, уверенные в себе, занимающиеся продуктивным интеллектуальным трудом, будут рады переменам, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

Семейные отношения не пострадают, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

Лев Пригожи,

врач-психотерапевт: