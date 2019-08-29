Средняя зарплата учителей столичных школ составляет 114 тыс. рублей

Выступая на городском педсовете в рамках Московского международного форума «Город образования» на ВДНХ Собянин также напомнил — в конце 2018 года средняя зарплата столичных учителей достигла 100 тысяч рублей.

Также мэр рассказал, какие надбавки стали получать в последнее время педагоги в Москве. Так, учителям доплачивают за участие в проекте «Московская электронная школа» и за классное руководство, пишет znak.com.

Зарплата за МКАД

Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей. Об этом 28 августа сказал министр образования края Максим Костенко на парламентском часе в краевом заксобрании.

По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края: