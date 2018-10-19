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В конференц-зале «Алтапресса» бесплатно расскажут, как создать бизнес-команду победителей

24 октября в коференц-зале издательского дома «Алтапресс» пройдет бесплатный бизнес тренинг на тему: «Как создать команду победителей в любом бизнесе?».

Валерий Покорняк.
Валерий Покорняк.
Фото предоставлено организатором (источник: Nightout.ru)

В качестве спикеров выступят бизнесмен, основатель бренда GranMulino Валерий Покорняк и известный общественный деятель, основатель «Barnaul 22» Алексей Куреленок.

Посетить тренинг сможет любой, кто хочет получить новые знания и опыт.

Алексей Куреленок.
Алексей Куреленок.
Фото предоставлено организатором

Слушатели получат ответы на следующие вопросы:

  • Как создать команду победителей?
  • Как правильно распределить роли в команде?
  • Как добиться успеха, работая в команде?

Организаторы тренинга говорят, что он будет полезен для начинающих бизнесменов и тех, кто только собирается открыть свое дело.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить короткую анкету по ссылке: http://23223.ru/bt

Подробную информацию можно получить:
  • по телефону 8 (3852) 366−410
  • по почте 366410@altan.ru
Афиша.
Афиша.
Иллюстрация предоставлена организатором

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