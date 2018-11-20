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Ведущие эксперты интернет-маркетинга поделились полезными кейсами на eMarketingSib2018

14−15 ноября в Новосибирске прошла 4-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib2018.

Сергей Шляхтич, директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть, Новосибирск.
Сергей Шляхтич, директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть, Новосибирск.
Фото предоставлено организатором

В этом году на конференцию съехались делегаты не только из России (города Новосибирск, Омск, Москва, Искитим, Белокуриха, Томск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Междуреченск, Новокузнецк, Красноярск), но и из Казахстана (город Алма-Аты). Всего в 2-х днях конференции приняли участие более 150 руководителей отделов маркетинга, интернет-продаж и интернет-маркетологов. Организаторами конференции выступили группа компаний «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь».

Наталья Паули, PR-директор &quot;Обуви России&quot;.
Наталья Паули, PR-директор «Обуви России».
Фото предоставлено организатором

Первый день был посвящен трендам в интернет-маркетинге, каналам продвижения, методам эффективной работы с клиентами. В первой секции выступили Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва, Федор Вирин, партнёр Data Insight, Москва, Вячеслав Прохоров, CBDO в Одноклассниках, Mail.ru, Москва, Сергей Шляхтич, директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть, Новосибирск.

Вячеслав Прохоров, CBDO в Одноклассниках, Mail.ru, Москва.
Вячеслав Прохоров, CBDO в Одноклассниках, Mail.ru, Москва.
Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин рассказал о том, как меняется психология пользователей и как это влияет на интернет-бизнес.

Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва.
Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва.
Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин,
основатель компании USABILITYLAB, Москва:

Мы много лет учили, что нужно заниматься поисковой оптимизацией, так как через сайт приходит основной объем потребителей. Сейчас же молодёжь ведет себя по-другому: заболел зуб — обращаешься к Яндекс. Картам, находишь ближайшую стоматологию и идешь туда.

В 2016 году произошел переломный момент, когда мобильный и десктопный трафик сошлись в одной точке, с тех пор мобильный трафик является преобладающим, а 20% пользователей вообще имеют только мобильный опыт.

Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва.
Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва.
Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин,
основатель компании USABILITYLAB, Москва:

Мобилизация — основной тренд, который мы сейчас переживаем. Мобильное поведение зависит от характера бизнеса. Например, для такой сферы, как HoReCa, где много завязано на локацию, очень важно иметь качественную информацию, например, в картах, только хорошего сайта недостаточно. Есть принцип mobile first — принцип проектирования цифровых продуктов, который сводится к тому, что сперва проектируем мобильную версию, так как она сложнее, а потом уже можно создавать десктопную версию, которая дает дополнительную ценность.

Федор Вирин, партнёр Data Insight, Москва.
Федор Вирин, партнёр Data Insight, Москва.
Фото предоставлено организатором

Федор Вирин, говоря о результатах исследования IAB Russia Advertisers Barometer, отметил, что все крупнейшие рекламодатели говорят о росте доли интерактивной (digital) рекламы в общих бюджетах на продвижение. Среди самых популярных инструментов — таргетированная реклама в соцсетях, цифровое и мобильное видео, нативная и мобильная реклама и т.п. Если говорить про рынок интернет-торговли, то в 2018 году, по прогнозам Data Insight, рост объема рынка в рублях составит почти 20%. Сейчас доля онлайн-покупателей в регионах растет более быстрыми темпами, чем в крупных городах. 44% клиентов хотя бы раз покупали онлайн не в интернет-магазине, альтернативные каналы продаж — сервисы объявлений (Avito, Юла), маркетплейсы, социальные сети, сообщества совместных покупок, мессенджеры.

4-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib2018.
4-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib2018.
Фото предоставлено организатором

В рамках секции 2 говорили о соцмедиа, мессенджерах, YouTube и других трендах в рекламе. Свои доклады представили Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк, Москва, Нелли Шайхетдинова, руководитель партнерского направления, ЛитРес, Москва, Ольга Нехайчик, Заместитель руководителя направления digital-маркетинга, МТС, Москва, Татьяна Пакшинцева, Media group head in DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург, Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, Александр Осокин, руководитель отдела маркетинга, «Инетра», Новосибирск.

Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк, Москва.
Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк, Москва.
Фото предоставлено организатором

Валентин Васин рассказывал о том, как выстроить работу поддержки в сети и улучшить репутацию бренда.

Валентин Васин,
руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк:

Поддержка в социальных сетях — это уже не поддержка в традиционном понимании, а работа с имиджем компании, и уровень ответственности у тех, кто работает с пользователями, гораздо выше, чем у поддержки традиционной, потому что написанное остается на страничках, с которых делают скриншоты, фотографии, тиражируя в интернете в огромных количествах.

Татьяна Пакшинцева, Media group head in DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург.
Татьяна Пакшинцева, Media group head in DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург.
Фото предоставлено организатором

Татьяна Пакшинцева подробно рассказала о возможностях YouTube. «Сейчас люди перестают читать новостные сайты, они подписываются на блоги в социальных сетях, то же самое случается и с телевидением. Люди переключились с телевизора на YouTube, что вынуждает некоторые крупные телекомпании задействовать и этот канал. Они идут за аудиторией. Ежегодный прирост по времени просмотров на канале YouTube составляет 50%, при этом 60% всех просмотров осуществляется с мобильного устройства». Также в своём докладе Татьяна подробно остановилась на том, как сделать рекламу на YouTube эффективной.

Екатерина Стурова, руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» (altbuket.com), Барнаул.
Екатерина Стурова, руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» (altbuket.com), Барнаул.
Фото предоставлено организатором

О том, как стать ближе к покупателям и развивать взаимоотношения с ними, шла речь в 3 секции. Свои кейсы представили Серфима Быканова, менеджер по развитию, QIWI, Москва, а также представители региональных компаний и интернет-магазинов: Анастасия Никитенко, руководитель отдела маркетинга «Суши-Маркет», Омск, Екатерина Стурова, руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» (altbuket.com), Барнаул, Роман Ануфриев, директор интернет-магазина «Альбо Нумисматико», Новосибирск. Анастасия Никитенко поделилась опытом, как им удается сохранить человечность бренд в эпоху автоматизации. Например, в компании отказались от скриптов для отработки негативных отзывов в social media, при переговорах с клиентами, отказались от автодозвонов для увеличения продаж. Предпочитают лично созваниваться с клиентами, разговаривать с ними и решать все вопросы. Екатерина Стурова отметила, что маркетинговую стратегию в компании строят на принципах 3Д — доверие, длительность и доступность. Доверие — это внимание к отзывам, активные соцсети, консультирование; длительность — это лояльность, накопительные скидки, работа с брошенными корзинами, персонализированные предложения; доступность — посты и рассылки, блог на сайте, все возможные варианты связи с компанией.

Ирина Поддубная, директор по маркетингу, «Сибирские сети».
Ирина Поддубная, директор по маркетингу, «Сибирские сети».
Фото предоставлено организатором

В завершающей секции речь шла о персонализации и аналитике. Ирина Поддубная, директор по маркетингу, «Сибирские сети», Новосибирск рассказала о возможностях аналитики для бизнеса 2018−2019. Антон Рыбин, руководитель отдела интернет-маркетинга, «Космос-Веб», Новосибирск посвятил тему своего доклада актуальной теме Power BI, Анатолий Фомин, сеть «Командор», Красноярск, — персонализированному маркетингу, CRM, а также особенностям использования данных о пользователях для увеличения продаж на примере программы лояльности «Копилка».

Анатолий Фомин, сеть «Командор», Красноярск.
Анатолий Фомин, сеть «Командор», Красноярск.
Фото предоставлено организатором

Второй день конференции был разделен на несколько потоков практических мастер-классов, в рамках которых участники получили возможность разобрать интересующие их вопросы более подробно и под руководством ведущих экспертов сферы интернет-маркетинга.

Максим Иванов, сооснователь digital-агентства «Дело Тонкое», Новосибирск и Ксения Щербинина, CEO digital-агентства Let&#039;s Rock, Барнаул (мастер-класс).
Максим Иванов, сооснователь digital-агентства «Дело Тонкое», Новосибирск и Ксения Щербинина, CEO digital-агентства Let's Rock, Барнаул (мастер-класс).
Фото предоставлено организатором
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