Жилье и печеньки: какими неденежными «бонусами» алтайские компании заманивают сотрудников

Обучение, бесплатный фитнес и мобильная связь, доставка до работы, обеды и даже жилье — такие бонусы предлагают алтайские работодатели своим новым сотрудникам. Корреспондент altapress.ru изучила вакансии на HeadHunter не по зарплатным предложениям, а по «дополнительным удобствам» от компаний и составила рейтинг самых популярных рабочих «плюшек».

1. Обучение и стажировки

Предложения: более 1,1 тыс. вакансий.

Зарплата: 15−100 тыс. рублей.

Сферы: торговля, ИТ, банки, транспорт, колл-центры и другие.

Многие барнаульские компании предлагают обучение за счет работодателя. Особенно много предложений с такой опцией для начинающих специалистов — продавцов-консультантов, операторов колл-центров, риэлторов, менеджеров по продажам, специалистов служб технической поддержки. Есть предложения от заводов для рабочих. Некоторые компании выделяют наставников для новичков и готовы платить стипендию за время учебы.

Руководителям среднего звена тоже предлагают обучение, но уже для повышения квалификации и в связке с карьерным ростом.

2. Офис: Xbox , печенье , парковка

Предложения: около 200 вакансий.

Зарплата: 15−200 тыс. рублей.

Сферы: ИТ, агентства недвижимости, колл-центры.

Современный офис с чаем, кофе, печеньем и микроволновками часто предлагают в ИТ-компаниях — программистам, тестировщикам, аналитикам и другим. У некоторых даже есть свой спортзал. В вакансиях подробно и весело описаны все достоинства рабочего места и «приятные бонусы» в виде фруктов и кофе за счет компании.

Офис барнаульской компании SIB IT. Анна Зайкова

Пример описания из реальной вакансии: «комната отдыха с Xbox, мягкими диванчиками и настольным футболом; просторные кабинеты, без намека на openspace; современные компьютеры и мониторы, кондиционеры, кулеры, холодильник, кофеварки и микроволновки, каждый день свежие фрукты за счет компании, бесплатный спортзал в здании офиса».

Про комфорт и современность рабочего места пишут и колл-центры — их офисы зачастую хорошо оборудованы (комнаты отдыха, душевые кабины и так далее).

Другие компании вроде агентств недвижимости или торговых предприятий, которые ищут «кабинентных» сотрудников, описывают плюсы своих площадок просто: «комфортный офис», «быстрый компьютер». Нередко отдельным пунктом выносят наличие удобной парковки.

3. Бесплатное питание

Предложения: около 200 вакансий.

Зарплата: 20−40 тыс. рублей в Барнауле, 100−120 тыс. рублей — вахта.

Сферы. Службы доставки еды, продуктовые магазины, пекарни ночные клубы. Строительство, охрана — работа вахтовым методом.

Питание за счет компании в основном предлагает бизнес, связанный со сферой производства пищевых продуктов или их продажей. Обедать и ужинать за счет работодателя с большой долей вероятности смогут официанты, повара, менеджеры в продуктовых супермаркетах, технологи пищевых производств и так далее.

Пицца. Еда. СС0

Некоторые компании готовы оплачивать питание в случае задержки сотрудников в офисе — например, в ИТ-сфере. Также питание оплачивают компании, которые ищут рабочих с выездом на вахты в другие регионы.

4. Служебный транспорт , доставка до работы.

Предложение: около 200 вакансий.

Зарплата. 20−65 тыс. рублей.

Сферы: колл-центры, промышленные предприятия, логистические компании. Крупные работодатели из Новоалтайска, которые ищут специалистов в Барнауле.

Служебный транспорт предлагают специалистам, чья работа связана с разъездами. Например, торговым представителям. Доставку сотрудников до места работы и обратно организуют предприятия, находящиеся в промзоне или за городом.

Некоторые ИТ-компании готовы оплачивать такси сотрудникам, задерживающимся на работе.

Водитель. Автомобиль. СС0

5. Дополнительное медицинское страхование ( ДМС)

Предложение: более 150 вакансий.

Зарплата: 25−85 тыс. рублей.

Сферы: банки, сотовые операторы, розница, ресурсоснабжающая компания, производители лекарств, ИТ.

Опцию дополнительного медстрахования часто предлагают офисным работникам разного уровня. В крупных федеральных компаниях его могут получить даже специалисты «первой линии» — продавцы, консультанты, подсобные рабочие, кассиры и так далее.

ДМС также предлагают своим торговым представителям в Алтайском крае крупные фармацевтические холдинги, некоторые ИТ-компании, одна ресурсоснабжающая организация.

Врач. Медицина. СС0.

6. Подарки к праздникам , корпоративы

Предложения: около 100 вакансий.

Зарплата: 20−150 тыс. рублей.

Сферы: колл-центры, производство, ИТ, продажи, банки, агентства недвижимости, сотовые компании.

Этот пункт указывают в вакансиях немногие компании и часто вскользь. Пишут просто «современная корпоративная культура», «хороший коллектив». Лишь отдельные расшифровывают, что организуют мероприятия для сотрудников и их детей, выезды на природу за счет компании, конкурсы для сотрудников и так далее.

7. Жилье за счет работодателя

Предложения: более 60 вакансий.

Зарплата: 25−110 тыс. рублей.

Сферы: работа вахтовым методом, транспортные компании, медицина, сельское хозяйство, промышленность.

Только работодатели, которые рассматривают соискателей из других регионов и населенных пунктов, указывают в вакансиях опцию предоставления квартиры для сотрудника.

Жилье предлагают рабочим, которые ездят на вахты (сварщикам, электрикам и другим), высококвалифицированным специалистам на производстве и в сельском хозяйстве (главным технологам, зоотехникам, руководителям) и, как правило, они должны быть готовы переехать в села.

Фитнес. Зарядка. Спорт. СС0

8. Спорт

Предложения: 20 вакансий.

Зарплата: 30−150 тыс. рублей.

Сферы: ИТ, торговля, фитнес-индустрия.

Такую опцию предлагает совсем немного компаний и в основном для специалистов с высокой зарплатой. В базе вакансий мы нашли пару ИТ-компаний, дающих эту возможность: одна из них готова оплачивать членство в спортивном клубе, у другой есть свой спортзал.

Какие еще «плюшки» предлагают работодатели

Скидки на товары и услуги собственного производства: в банках — финансовые продукты , в магазинах хозтоваров — хозтовары и так далее.

на товары и услуги собственного производства: в банках — финансовые продукты в магазинах хозтоваров — хозтовары и так далее. Оплата мобильной связи. Эту опцию часто предлагают сотрудникам сотовых операторов , а также руководителям самых разных компаний.

Эту опцию часто предлагают сотрудникам сотовых операторов а также руководителям самых разных компаний. Ежегодная поездка в Париж за счет компании для сотрудников , которые отработали больше года и за это время их отпуска и больничные не превысили двух недель. Работодатель — магазин косметики и парфюмерии.

за счет компании для сотрудников которые отработали больше года и за это время их отпуска и больничные не превысили двух недель. Работодатель — магазин косметики и парфюмерии. Один из работодателей указал в числе своих преимуществ — «дружный , работящий и непьющий коллектив» .

. Выбор работы рядом с домом. Предлагают компании с широкой филиальной сетью или торговые сети.

Мнение эксперта: почему работодатели Алтая предлагают мало «плюшек»

В вакансиях барнаульских и алтайских работодателей «плюшек» не так уж и много, в отличие от европейской части страны, говорит Елана Таращук, представитель портала для поиска работы HeadHunter.

Чаще всего, по ее словам, встречаются упоминания про стабильную зарплату, дружный коллектив и скидки на продукцию компании. Значительно реже работодатели говорят об обучении, возможности карьерного роста, ДМС, служебном транспорте, жилье или программах для сотрудников и их детей.

Елана Таращук,

представитель HeadHunter:

Так происходит потому, что для алтайских соискателей стабильность до сих пор один из важных факторов. А при выборе работы многие кандидаты отдадут предпочтение вакансии с более высокой зарплатой. Правда, меньшая зарплата может «перевесить», если работа будет рядом с домом и с возможностью работать удаленно.

Эксперт отметила, что в разных сферах «плюшки» отличаются. Топ-менеджерам чаще предлагают обучение, ДМС, служебный транспорт, ИТ-специалистам — интересные задачи, чай, кофе, печеньки, стажировки. Торговому персоналу дают возможность работы рядом с домом, стабильность, социальные программы для сотрудников и их детей.

Какие факторы важны алтайским соискателям помимо зарплаты

Возможность карьерного роста — 78%

Хороший коллектив — 54%

Стабильная работа/ компания — 48%

Комфортное рабочее место — 46%

Полностью официальное оформление — 39%

Социальные гарантии и льготы — 34%

Работа в известной компании — 23%

Опрос проводился в июле 2016 года, в нем участвовало 412 соискателей Алтайского края. Данные HeadHunter.