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12 марта
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Культура

Для биеннале сибирских художников в Барнауле перестраивают выставочный зал

Для выставки молодых художников Сибири «Аз.Арт» полностью перестроили выставочный зал музея «Город» на пр. Ленина, 111. Раньше все работы не умещались на стенах. В этом году новый партнер проекта полностью решил проблему.

Подготовка выставки "Аз.Арт. Сибирь — 2019".
Подготовка выставки "Аз.Арт. Сибирь — 2019".
Дмитрий Лямзин.

В этом году выставка впервые проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Большую часть средств потратили на визуальную подачу проекта. Для этого пришлось переформатировать пространство.

Руководитель «Аз.Арта» Николай Зайков говорит, что самой главной проблемой всегда была нехватка поверхностей для экспонирования. Проще говоря, работы просто не умещались на стенах. В этом году у «Аз.Арта» появился партнер — дизайнерская студия MDVA, которая за довольно короткое время придумала концепцию нового выставочного пространства.

Зал на пр. Ленина 111, где 14 марта пройдет открытие выставки, не узнать. В центре установили атриум, придумали раздвижные панели и сценическое пространство, совершенно иначе зонировали помещение.

Все сделали в авангардном, супрематически геометричном стиле, который позволил расширить границы зала, вдвое увеличить экспозиционные поверхности и найти современное решение для презентации проекта.

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