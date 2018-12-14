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Дом актера переехал. Каким будет новое творческое пространство в Барнауле

Дом актера в Барнауле поменял адрес, правда, всего на одну цифру. Из арт-пространства «Кислород» на Льва Толстого, 30 площадка переместилась в старинное здание на Льва Толстого, 31, где долгое время был склад обоев. Так в Барнауле появилась новая большая творческая площадка.

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Анна Зайкова.

Наследие прошлого века

Место «жительства» пришлось поменять по нескольким причинам. Главная — повышение арендной платы. «Договоренность о повышении аренды через год работы была изначально, — говорит художественный руководитель и актер Молодежного театра Алтая Александр Савин. — Нам дали много времени на раскрутку, и мы думали, что справимся, но не получилось».

К тому же «полезная» площадь на новом месте вдвое больше — 200 квадратных метров.

В 1880 году братья Сафроновы держали здесь магазин, после революции в здании был кинотеатр «Октябрь», а потом просто хранилище обоев. Гордость Дома актера — шикарный «волнообразный» потолок в виде кирпичных арок. Он, как и колонны, — наследие прошлого века и памятник архитектуры.

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Анна Зайкова.

Занавес!

В помещении решили не оставлять кирпичный «лофт» и покрасили стены в благородный темно-серый цвет.

У сценического пространства мобильный формат. Спектакли можно играть «вдоль и поперек», у любой стены, у окна, в центре: амфитеатр со зрительскими местами свободно перемещается. Саму зрительскую зону планируется сделать больше и увеличить количество мест с 50 до 76.

На новую площадку перевезли все световое оборудование, но его оказалось недостаточно, так что придется докупить. «Акустика в помещение специфическая, с эхом, сейчас со звукорежиссером думаем над этой проблемой», — говорит Савин.

Отдельная фишка Дома актера — массивный занавес. На него потратили 28 метров красной ткани. Зритель, заходя в помещение, оказывается отгороженным от сцены и сначала даже не понимает, где она может находиться.

Ремонт, по выражению Александра Савина, занял «семь бессонных ночей».

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Анна Зайкова.

Йога и театр на подушках

В фойе поставили чайный стол и фортепиано. Инструмент принадлежал ныне покойному актеру МТА Юрию Виноградову. Стены этой части Дома актера художник-граффитист Иван Ильющенко скоро украсит архитектурными набросками старого Барнаула.

Из фойе есть выход в еще одно помещение. Здесь оборудуют гримерку и репетиционный зал для детской студии. С января планируется открыть курсы йоги и популярный сейчас «театр на подушках» для самых маленьких зрителей. В будущем Александр Савин хочет организовать здесь и студию звукозаписи.

Не альтернатива

Из старого «Дома» привезли кучу вещей и завалили половину нового пространства. Почти все пришлось выкинуть, как и при любом переезде. Заодно провели ревизию старых планов.

Скоро в Доме актера стартует череда концертов-вечеринок. В Барнаул приедет бывший актер театра драмы и резидент Дома актера Вячеслав Сысоев (сейчас он работает в Красноярске). В прошлом году он давал несколько концертов MeloDrums, у него вышел новый альбом, который Вячеслав презентует барнаульцам вместе с диджеем.

«У нас складывается компания наших друзей, их все больше и больше, — говорит Александр Савин. — Меня радует, что здесь организуется творческое пространство. Люди приходят пообщаться, а в итоге появляются интересные идеи и желание творить. Это самое важное».

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Анна Зайкова.

В Доме актера не ограничатся показом спектаклей и концертами, это арт-пространство должно стать местом встреч творческих людей из любых областей. Например, уже в январе здесь начнется архитектурный лекторий, который соберет архитекторов и дизайнеров всех возрастов для обсуждения разных современных идей и явлений. Эти встречи будут открыты для горожан.

Александр Савин,
актер МТА, художественный руководитель Дома актера:

Некоторое время назад меня интересовал современный театр. Но сейчас его везде хватает. Государственные театры (в том числе, и наш — Молодежный) окунаются в современные тенденции, находят и пробуют какие-то новые интересные сюжеты, не говоря уже о независимых площадках. Так что быть какой-то «альтернативой» бессмысленно.

Вместе с тем, в следующем году Савин планирует продолжать курс на иммерсивность постановок, который был задан с начала сезона. В Доме актера будут показывать спектакли с максимальной вовлеченностью зрителей в сценическое действие. Сейчас Александр Савин работает над постановкой «Ромео и Джульетты».

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