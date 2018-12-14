Дом актера переехал. Каким будет новое творческое пространство в Барнауле

Дом актера в Барнауле поменял адрес, правда, всего на одну цифру. Из арт-пространства «Кислород» на Льва Толстого, 30 площадка переместилась в старинное здание на Льва Толстого, 31, где долгое время был склад обоев. Так в Барнауле появилась новая большая творческая площадка.

Наследие прошлого века

Место «жительства» пришлось поменять по нескольким причинам. Главная — повышение арендной платы. «Договоренность о повышении аренды через год работы была изначально, — говорит художественный руководитель и актер Молодежного театра Алтая Александр Савин. — Нам дали много времени на раскрутку, и мы думали, что справимся, но не получилось».

К тому же «полезная» площадь на новом месте вдвое больше — 200 квадратных метров.

В 1880 году братья Сафроновы держали здесь магазин, после революции в здании был кинотеатр «Октябрь», а потом просто хранилище обоев. Гордость Дома актера — шикарный «волнообразный» потолок в виде кирпичных арок. Он, как и колонны, — наследие прошлого века и памятник архитектуры.

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого , 31. Анна Зайкова.

Занавес!

В помещении решили не оставлять кирпичный «лофт» и покрасили стены в благородный темно-серый цвет.

У сценического пространства мобильный формат. Спектакли можно играть «вдоль и поперек», у любой стены, у окна, в центре: амфитеатр со зрительскими местами свободно перемещается. Саму зрительскую зону планируется сделать больше и увеличить количество мест с 50 до 76.

На новую площадку перевезли все световое оборудование, но его оказалось недостаточно, так что придется докупить. «Акустика в помещение специфическая, с эхом, сейчас со звукорежиссером думаем над этой проблемой», — говорит Савин.

Отдельная фишка Дома актера — массивный занавес. На него потратили 28 метров красной ткани. Зритель, заходя в помещение, оказывается отгороженным от сцены и сначала даже не понимает, где она может находиться.

Ремонт, по выражению Александра Савина, занял «семь бессонных ночей».

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого , 31. Анна Зайкова.

Йога и театр на подушках

В фойе поставили чайный стол и фортепиано. Инструмент принадлежал ныне покойному актеру МТА Юрию Виноградову. Стены этой части Дома актера художник-граффитист Иван Ильющенко скоро украсит архитектурными набросками старого Барнаула.

Из фойе есть выход в еще одно помещение. Здесь оборудуют гримерку и репетиционный зал для детской студии. С января планируется открыть курсы йоги и популярный сейчас «театр на подушках» для самых маленьких зрителей. В будущем Александр Савин хочет организовать здесь и студию звукозаписи.

Не альтернатива

Из старого «Дома» привезли кучу вещей и завалили половину нового пространства. Почти все пришлось выкинуть, как и при любом переезде. Заодно провели ревизию старых планов.

Скоро в Доме актера стартует череда концертов-вечеринок. В Барнаул приедет бывший актер театра драмы и резидент Дома актера Вячеслав Сысоев (сейчас он работает в Красноярске). В прошлом году он давал несколько концертов MeloDrums, у него вышел новый альбом, который Вячеслав презентует барнаульцам вместе с диджеем.

«У нас складывается компания наших друзей, их все больше и больше, — говорит Александр Савин. — Меня радует, что здесь организуется творческое пространство. Люди приходят пообщаться, а в итоге появляются интересные идеи и желание творить. Это самое важное».

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого , 31. Анна Зайкова.

В Доме актера не ограничатся показом спектаклей и концертами, это арт-пространство должно стать местом встреч творческих людей из любых областей. Например, уже в январе здесь начнется архитектурный лекторий, который соберет архитекторов и дизайнеров всех возрастов для обсуждения разных современных идей и явлений. Эти встречи будут открыты для горожан.

Александр Савин,

актер МТА , художественный руководитель Дома актера:

Некоторое время назад меня интересовал современный театр. Но сейчас его везде хватает. Государственные театры (в том числе, и наш — Молодежный) окунаются в современные тенденции, находят и пробуют какие-то новые интересные сюжеты, не говоря уже о независимых площадках. Так что быть какой-то «альтернативой» бессмысленно.

Вместе с тем, в следующем году Савин планирует продолжать курс на иммерсивность постановок, который был задан с начала сезона. В Доме актера будут показывать спектакли с максимальной вовлеченностью зрителей в сценическое действие. Сейчас Александр Савин работает над постановкой «Ромео и Джульетты».