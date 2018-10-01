«Энергетический» мастер-класс организовала «Единая Россия» для алтайских театралов

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в краевом центре 27−28 сентября состоялся мастер-класс «Метод Михаила Чехова: Энергия слова и жеста в текстах».

Мастер-класс «Метод Михаила Чехова: Энергия слова и жеста в текстах». Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"