Опрос. Много ли на Алтае поклонников Роберта Рождественского, которые наизусть знают его стихи

22 июня в Алтайском крае завершились Рождественские чтения. На финальный концерт с участием Евгения Дятлова и Алены Свиридовой съехались 6 тысяч человек, сообщили в региональном министерстве культуры. Корреспонденты altapress.ru поискали среди них настоящих любителей творчества знаменитого поэта.

Найти людей, которые помнят и знают стихи Роберта Рождественского, оказалось непростым делом. Если кому-то и приходили строчки на ум, то лишь из песен, которые только что звучали со сцены.

Из 30 опрошенных участников чтений удалось найти только трех человек, которые ездят на фестиваль исключительно из-за любви к творчеству поэта. Девятиклассница Наталья из села Малахово одна из них: «Мне очень нравится здесь, тут собираются дружелюбные люди, можно послушать песни на стихи Рождественского». Девушка наизусть прочла «Балладу о красках».

Жительница Барнаула Ольга Васильевна ездит в Косиху ежегодно: «Это главное событие года для меня. Наслаждаюсь атмосферой, которая создана талантливыми людьми. Сегодня слушала бабушку, которой 91 год, как она с удовольствием исполняла народные песни с четырьмя баянистами». Стихотворение Рождественского «Баллада о зенитчицах» каждый раз вызывает слезы на ее глазах.

Местная жительница Татьяна в этом году впервые получила диплом на Рождественских чтениях: «Я была на многих фестивалях, но мне тут очень нравится. Здесь прошло мое детство, и на Яру действительно все признавались в любви. Поэтому чувствуете, какие флюиды здесь летают?».

Татьяна прочитала стихотворение «Солнечный зайчик». «Это гимн всех женщин, вечных девочек, у которых всегда весна. Это надо было так любить женщину, чтобы написать такой стих!».

Рождественский фестиваль-2019: как это было