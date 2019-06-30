Кевин Костнер раскрыл необычный секрет принцессы Дианы

Фильм вышел в 1992 году и получил большое количество престижных наград. В главных ролях снимались Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Продолжение кинокартины было запланировано на 1997 год. Однако в августе того года принцесса Диана погибла в Париже в автокатастрофе.
Костнер разоткровенничался в интервью и рассказал, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая супруга среднего сына королевы Великобритании герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Леди Диана готова была дебютировать в кино и даже сняться в сцене с поцелуем.
Актер получил сценарий «Телохранителя-2» за день до смерти принцессы.
В ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором Диана ехала со своим другом Доди аль-Файедом, врезался в колонну туннеля под площадью Альма в Париже.
В той аварии выжил только телохранитель Дианы Тревор Рис-Джонс.
Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте, Диана — два часа спустя в больнице.