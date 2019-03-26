«Круто отыграли». Легенда русского рока Борис Гребенщиков выступил в Барнауле. Первые впечатления

Выступление легенды русского рока Бориса Гребенщикова и его группы «Аквариум» прошло в ТРЦ Galaxy. Предполагалось, что Б.Г. выступит 20 минут, но, по отзыву очевидцев, концерт длился полчаса. Выступление в Барнауле — это часть большого тура рок-музыканта по российским городам, сообщают Vesti22.

Борис Гребенщиков по образованию математик, а по призванию лирик. Он один из родоначальников отечественной рок-музыки, голос уже нескольких поколений. БГ часто идёт на такие эксперименты и выступает в магазинах, в метро, на улицах. Спонтанные концерты дают новые впечатления для него и музыкантов.

А вот впечатления участников в паблике Barnaul22.

Наталья: «Концерт длился около 30 минут. БГ спел 6 или 7 песен. За бесплатно этого более чем достаточно! Кому мало — эавтра полный концерт. Всё было отлично».

Евгения: «Очень позитивно и весело! Играли минут 40, больше нельзя было, это же ТЦ»…

Александр: «Очень круто отыграли, профессионалы с большой буквы. Играли полным составом, подготовились очень тщательно, видно, что на слушателя не наплевать».

27 марта Борис Гребенщиков выступит в ДК моторостроителей. Тур посвящён 65-летию музыканта. Гребенщиков уже побывал в Томске и Кемерово, где, как и в Барнауле, дал бесплатный концерт в торговом центре. «В этом весь БГ», — сказал один из его поклонников из Кемерово.