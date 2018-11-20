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Культура
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Лолита прервала концерт и срочно поехала в больницу

55-летней певице Лолите Милявской стало плохо во время концерта в белорусском Могилеве. Из-за проблем со здоровьем она была вынуждена прервать выступление и срочно отправиться в Москву, где сейчас проходит тщательное обследование, сообщает Starhit.

Лолита в Барнауле.
Лолита в Барнауле.
Оксана Килина.

Милявская почувствовала себя плохо еще до концерта, но не решалась отменить его. Ей вызвали скорую помощь, но и это не помогло. Певица до последнего держалась на сцене, последние две песни она исполняла, сидя на стуле, но потом была вынуждена признаться зрителям, что ей нездоровится. Сейчас Лолита находится в Москве, где проходит тщательное обследование в одной из клиник.

Ее концертный директор рассказал, что Лолита чувствует себя неважно, у нее диагностировали гипертонический криз.

14 ноября Милявской исполнилось 55 лет. Недавно она призналась, что с весны у нее начались проблемы со здоровьем — стало повышаться давление.

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