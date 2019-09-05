Мама Простакова, давай-давай! В Барнауле в театре кукол поставили «взрослый» спектакль «Недоросль»

26 сентября в барнаульском театре кукол «Сказка» состоится премьера спектакля «Недоросль» по бессмертной пьесе Дениса Фонвизина. С этой постановки театр планирует начинать вводить взрослый репертуар. Altapress.ru один из первых увидел этот спектакль.

«Не хочу учиться, а хочу жениться!» — фраза, набившая оскомину не одному десятку поколений. Сложный язык 18 века, морализаторский тон, скучное неторопливое повествование— питерскому режиссеру Светлане Дорожко удалось разбить устоявшиеся мнения об этой классической пьесе. В ее «Недоросле» вскрывается множество невидимых смыслов, которые интересно смаковать не только детям, но и родителям.

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Дворянский сын Митрофанушка скучает в родовом гнезде и коротает время, играя в «войнушку». В целом все действие спектакля — это игра мальчика. Матушка — госпожа Простакова — ему представляется заводной куклой с огромной разрисованной головой. Злясь, она превращается в настоящую горгону. Как у мифического существа, вместо руки у нее отрастает целая лапа, которая лупит направо и налево: наглядное представление «попасть под горячую руку».

Ничтожный папенька Простаков настолько мелкая личность, что умещается на ладони всех персонажей действия и, в случае чего, легко прячется в юбках своей дражайшей супруги. Из всех главных персонажей это единственная марионетка — остальных героев играют актеры в масках, отсылая постановку к древнегреческим трагедиям. Даже Стародум здесь — не просто мудрый дядюшка, а античное изваяние, памятник нравственности.

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Семейный конфликт — кому достанется разбогатевшая сиротка Софья: свиноподобному брату Простаковой Скотинину или Митрофанушке — превращается в настоящую драму. Атмосфера будет все больше нагнетаться с приходом «нквдешника» Правдина. Причем не одного, а сразу двух — ведь правда, как все знают, не бывает одна. Так, правда Простаковой в том, что она желает отдать под венец неуча-сына, а Скотинина — женить Софью на себе, потому что на десять тысяч можно купить «всех свиней со бела света».

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Без всяких сомнений, режиссер Светлана Дорожко нашла для трехсотлетней пьесы новое звучание. Причем как в переносном, так и прямом смысле: в спектакле звучат аранжировки песен Кипелова и Газманова, групп «Ногу свело», «Гражданская оборона», «Наутилус». Персонажи даже танцуют под песню «Серебро» «Мама Люба, давай-давай!». При этом музыка придает не столько современности, сколько юмора. «На скотный двор!» — визжит Скотинин и удаляется под музыку «Зверей» «Я ухожу, ухожу красиво».

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Заигравшись и замечтавшись, Митрофанушка не замечает, что детство-то уже прошло. И мальчику, который в свое время не хотел держать в своих руках легкий мел, приходится вместо него брать в руки более весомый автомат.

В конце спектакля замечаешь, что никакие заумные старорусские выражение зрителей больше не смущают. И даже наоборот, произносимый текст кажется таким легким и современным, что начинаешь размышлять, почему же раньше он казался скучным? А раз так — то после постановки будет полезно вновь перечитать «Недоросля». С новым пониманием первоисточника.