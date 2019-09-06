Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 11°C

«Мобильный» натюрморт: в барнаульском музее можно изучать картины с помощью смартфона

В художественном музее Барнаула открылась новая экспозиция сибирских и алтайских художников «Необычный натюрморт». Посетителям выставки предлагают по-новому взглянуть на привычный жанр.

Выставка алтайских художников "Необычный натюрморт"
Выставка алтайских художников "Необычный натюрморт"
altapress.ru

В экспозицию вошли 17 самобытных работ. Жанр каждой из них — натюрморт, что в переводе с французского означает «мертвая природа». Обычно на таких картинах посетители привыкли видеть вазы с цветами или фруктами. Художники расширили границы понимания этого жанра, изобразив абстрактные натюрморты. Младший научный сотрудник музея Александр Рыжов выделил среди них самые необычные.

Выставка алтайских художников &quot;Необычный натюрморт&quot;
Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт»
altapress.ru

Сергей Червов, «Деревня Красная»

Самая масштабная картина выставки — занимает отдельную стену в музее. Жанр «натюрморт» она получила за едва заметную чашу с фруктами по нижнему краю картины. Хотя издалека саму деревню тоже можно принять за букет цветов.

Главную тайну картины можно разгадать, если подойти к ней поближе. Вы увидите, как на полотне резкими штрихами проведено очертание «Троицы» Рублева, словно сам святой дух оберегает деревню.

Александр Андрусенко, «Один из нас»

Выставка картин алтайских художников &quot;Необычный натюрморт&quot;
Выставка картин алтайских художников «Необычный натюрморт»
altapress.ru

В каждой работе можно найти множество подтекстов. Одна из самых «зашифрованных» — триптих художника Александра Андрусенко.

Александр Рыжов,
младший научный сотрудник художественного музея:

Работа разделена на три части — это небо, стол и земля. Это необычно для триптиха: обычно мы привыкли видеть их вертикальными, слева направо, а тут — горизонтальные, сверху вниз. Видя стол с пустыми стаканами, ложками, мы понимаем, что это поминальный обед — и сразу мы чувствуем минорное звучание картины.

Стаканов на столе 12 — по числу апостолов на тайной вечере. Один стакан опрокинут — возможно, он символизирует Иуду. И, кстати, ложек всего 11. Название картины тоже отсылает к библейским сюжетам — помните, как Христос говорил «Один из вас предаст меня»?

Андрей Позднеев, «Натюрморт с цветами»

Выставка алтайских художников &quot;Необычный натюрморт&quot;
Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт»
altapress.ru

Еще одно довольно абстрактное произведение, отличающееся подачей и яркостью красок. Красные букеты на алом фоне больше напоминают деревья с пышными кронами. Штрихи буквально процарапаны в масле, словно детские рисунки на песке. Что они могут обозначать — каждый решит сам.

Майя Ковешникова, «В химической лаборатории»

Выставка алтайских художников &quot;Необычный натюрморт&quot;
Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт»
altapress.ru

На некоторых картинах можно увидеть, как с натюрмортом соседствуют другие жанры — портрет или пейзаж. Так, на втором плане картины Майи Ковешниковой «В химической лаборатории» можно увидеть неприглядную территорию завода с трубами во дворе.

Александр Рыжов,
младший научный сотрудник художественного музея:

Художник видела в этих химических склянках особую красоту. Они написаны в особом холодном колорите, в интересном чередующемся вертикальном ритме, напоминающим ноты.

Картины в смартфоне

Совсем скоро на экспозиции заработает мобильное приложение «Артефакт». Его необходимо скачать на свой смартфон, а на выставке навести камеру телефона на картину. На экране сразу высветится вся информация о работе: кто ее создал, в какие годы, какие у нее есть отличительные черты и на что следует обратить особое внимание для полного понимания композиции.

Работа мобильного приложения &quot;Артефакт&quot; в художественном музее
Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее
altapress.ru
Работа мобильного приложения &quot;Артефакт&quot; в художественном музее
Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее
altapress.ru
Работа мобильного приложения &quot;Артефакт&quot; в художественном музее
Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее
altapress.ru
Работа мобильного приложения &quot;Артефакт&quot; в художественном музее
Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее
altapress.ru

Сейчас проверить функцию «Артефакта» можно на соседней выставке «Сказки русского леса». Научные сотрудники особо отметили, что в Алтайском крае приложение работает только в их музее.

Выставка «Необычный натюрморт» продлится до 29 сентября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость