«Раскрестьяненный бедолага»: художница нарисовала портрет типичного барнаульца

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова нарисовала портреты типичных жителей российских городов. Барнаульца художница изобразила как мужчину в шапке-ушанке, зарабатывающего 20 тысяч рублей и предпочитающего отдых только в Горном Алтае. Автором идеи стал брат Ирины Андрей Поздняков .

По словам Позднякова, на такие портреты жители городов реагируют тепло. «Главное, чтоб понимали: это стеб, ирония, сарказм, а не издевательство… Мы всех любим», — отметил Андрей Поздняков в беседе с altapress.ru.

Автор идеи также рассказал, что в Барнауле у него живут родственники. Сам город для него почти родной, поэтому образы писались с неплохим знанием его жителей.

«Горький сарказм, никакого издевательства. Раскрестьяненный бедолага. По-моему, очень типично именно для Барнаула», — прокомментировал он, будучи как раз на пути из краевой столицы в Новосибирск.

Сейчас творческий тандем работает над третьей серией, добавил Поздняков. Они планируют нарисовать жителей Якутска, Ростова, Перми, Сочи и Калининграда.