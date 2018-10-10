На алтайском курорте сняли клип на песню Виктора Цоя «Пачка сигарет»

Почему «Пачка сигарет»? Хоть и многие не согласны, но я абсолютно уверена, что «Пачка сигарет» — это метафора, она вообще никак не будет фигурировать в клипе. Если посмотреть глубже в смысл, то речь, конечно, не о бумажной коробочке с табаком, не в ней ценность, а в том состоянии присутствия божественного вдохновения, благодаря которому человек может чувствовать себя на правильном пути в любой жизненной ситуации и на любых тернистых дорогах.