Читатель: на шоу в Барнауле аниматора в костюме выдают за робота

В прошлом году на подобное шоу Заковряжины ходили всей семьей и провели там целый день. Так что приезда роботов в этот раз очень ждали.

Артем Заковряжин,

барнаулец:

Показали аттракцион Теслы и танцующих роботов. Было много развлечений с очками виртуальной реальности, но компьютеры часто перезагружались и не работали. А потом вывели робота Алешу. Ведущий сказал, что он слушается только его голоса и не говорит. Его водили по залу. Дети визжали от восторга и ходили за ним по пятам. Я еще подумал, что он как-то не очень хорошо выглядит. Ну, думаю, шоу же ездит по городам — поистрепался в дороге. Я снимал на камеру, потом пересмотрел и подумал, что где-то уже это видел.

Артем вспомнил нашумевшую в сети историю: телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ» из Ярославля, где «самый современный робот» Борис оказался одетым в костюм человеком. Заковряжин даже нашел в сети сайт производителя таких ростовых кукол. Костюм так и называется «Робот Алеша» и стоит 250 тыс. рублей.

«Если бы ведущий был в костюме робота, это было бы понятно — стилизация. На детские дни рождения приглашают транформеров, например, но никто же не говорит, что они настоящие. А здесь детей просто обманывают, — возмущается барнаулец. — Я даже хотел на следующий день пойти и ущипнуть его хорошенько, чтобы все поняли, что это человек».