Названы самые высокооплачиваемые певицы мира

Кэти Перри заработала 83 млн. долларов. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour.



Вторая строчка рейтинга досталась Тэйлор Свифт, она смогла заработать за год 80 млн долларов. Певица выпустила новый альбом Reputation, который в первую неделю был распродан тиражом в 2 млн экземпляров.



Тройку лидеров замыкает победительница прошлогоднего рейтинга Бейонсе с заработком в 65 млн долларов. Певица вместе с мужем Jay-Z также выпустила новый альбом Everything is Love.

В десятке самых высокооплачиваемых также оказались: Пинк (53 млн), Леди Гага (50 млн), Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн), Хелена Фишер (32 млн), Селин Дион (31 млн) и Бритни Спирс (30 млн).

При составлении рейтинга Forbes использовал данные за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.