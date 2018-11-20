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Культура
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Названы самые высокооплачиваемые певицы мира

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. Лидером рейтинга стала Кэти Перри, которой удалось заработать больше остальных благодаря концертному туру, пишет РБК.

Бейонсе.
Бейонсе.
wikipedia.org.

Кэти Перри заработала 83 млн. долларов. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour.

Вторая строчка рейтинга досталась Тэйлор Свифт, она смогла заработать за год 80 млн долларов. Певица выпустила новый альбом Reputation, который в первую неделю был распродан тиражом в 2 млн экземпляров.

Тройку лидеров замыкает победительница прошлогоднего рейтинга Бейонсе с заработком в 65 млн долларов. Певица вместе с мужем Jay-Z также выпустила новый альбом Everything is Love.

В десятке самых высокооплачиваемых также оказались: Пинк (53 млн), Леди Гага (50 млн), Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн), Хелена Фишер (32 млн), Селин Дион (31 млн) и Бритни Спирс (30 млн).

При составлении рейтинга Forbes использовал данные за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

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