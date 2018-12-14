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Культура
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«Оптимизация сети»: Путин потребовал не плодить театральную нищету

Президент РФ Владимир Путин призвал оптимизировать сеть государственных театров в стране, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Комментируя слова генерального директора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, глава государства отметил, что их число достигает 650: «Такого нет нигде».

«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети». Президент добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету», — заметил российский лидер.

Владимир Путин пообещал затронуть данную тему в разговоре с губернаторами регионов перед Новым годом и обратить их внимание на то, что «если уже создано что-то или уже функционирует», то это требует поддержки и внимания, однако не нужно плодить новые учреждения и не давать развиваться тем, что уже существуют, пишет polit.ru.

Об этом президент говорил в Ярославле на встрече с деятелями театрального искусства.

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