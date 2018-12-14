«Оптимизация сети»: Путин потребовал не плодить театральную нищету

Комментируя слова генерального директора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, глава государства отметил, что их число достигает 650: «Такого нет нигде».

«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети». Президент добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету», — заметил российский лидер.

Владимир Путин пообещал затронуть данную тему в разговоре с губернаторами регионов перед Новым годом и обратить их внимание на то, что «если уже создано что-то или уже функционирует», то это требует поддержки и внимания, однако не нужно плодить новые учреждения и не давать развиваться тем, что уже существуют, пишет polit.ru.

Об этом президент говорил в Ярославле на встрече с деятелями театрального искусства.