«Хочу совершить каминг-аут»: что было интересного на концерте «Руки вверх» в Барнауле

10 апреля на барнаульской «Карандин-Арене» впервые прошел масштабный концерт. Ледовую площадку ждало серьезное испытание — выступление известной группы «Руки вверх», которая неизменно собирает тысячи поклонников. Несмотря на то, что до начала шоу скептики пророчили ему провал из-за не приспособленности объекта к такого рода мероприятиям, организовано все было вполне достойно. Сам концерт — выше всяких похвал.

Как все начиналось?

У центрального входа на «Карандин-Арену» поклонницы творчества Сергея Жукова начали собираться за три с половиной часа до начала концерта. Сначала их было около 20 человек. Девчонки 16−18 лет выстраивались в стройную очередь.

Спустя час фанаток было уже не меньше полутысячи. «Хвост» из людей протянулся по всей площадке перед ареной и откинулся на парковку, где к тому времени свободных мест для машин уже не было. Людям, приехавшим на концерт на автомобилях, пришлось оставлять их вдоль улицы Жасминной.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

В это время внутри здания полным ходом шла подготовка. Контролеры и администраторы проходили строгий инструктаж и занимали свои позиции. Охрана вместе с полицией на входе выставляли ограждения.

За пару часов до начала концерта объект обследовал кинолог с собакой.

Где-то в 17.30 организаторы объявили, что с бокового входа будет организован проход людей с билетами на танцпол. Толпа буквально за минуту схлынула туда.

Как все было организовано?

Плюсы

В ледовый дворец люди могли попасть двумя путями — через центральный и боковой входы. У главного прохода организаторы сделали три коридора. Несмотря на то, что поток людей был нескончаемым, пропускной режим сбоя не давал.

Досмотр, получение браслетов, необходимых для попадания на танцпол и трибуны, проходили относительно быстро. В самый час-пик приходилось отстоять около 20−30 минут. Для концерта «Руки вверх» это не так уж и много.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

В нескольких местах «Карандин-Арены» организаторы предусмотрели точки питания. Бутерброды, гамбургеры и напитки можно было купить на входе в фойе, на втором этаже рядом с трибунами и в кафетерии. Везде рассчитаться можно было по карточкам, что очень удобно.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

У центрального входа несколько людей в громкоговорители объясняли зрителям, как пройти на места, везде были развешаны указатели. Почти на каждом углу работали волонтеры, готовые прийти на помощь.

Отдельно хочется отметить работу администраторов. На входе на танцпол через них нескончаемым потоком туда-сюда проходили тысячи людей, при этом мужчины были неизменно вежливы, помогали в полутьме переступать через ступеньку, желали хорошего настроения.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

Перед концертом «Руки вверх» специалисты расширили проходы вдоль трибун на «Карандин-Арене». Сделано было было как нельзя кстати — большая часть людей, не желавших сидеть на креслах, танцевали прямо у перил. Теперь там достаточно места.

Минусы

Уборных комнат в «Карандин-Арене» оказалось мало на такое большое количество зрителей, которых по приблизительным подсчетам, было больше 5 тысяч. Около туалетов устраивались очереди.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

С интернетом в ледовом дворце во время концертов и вовсе была беда. Периодически пропадала даже мобильная связь. Любители селфи и сторис в Instagram оказались явно разочарованы.

Что было интересного на концерте?

На сцену Сергей Жуков вышел с опозданием. Задержка в 40 минут произошла из-за того, что часть зрителей не успела вовремя пройти билетный контроль и занять свои места. Хотя давно известно, что на такие концерты лучше всегда приезжать заранее.

Пару раз происходил фальстарт, когда заставка на огромном экране менялась, людское море буквально «вскипало», полагая, что ну вот, наконец…

Свое выступление Сергей Жуков начал с нескольких песен, а затем решил поговорить.

«Я хочу совершить каминг-аут, как это сейчас модно говорить, — обратился он к публике. — Знаете каких зрителей я больше всего люблю? Тех, которые купили сидячие месте на наш концерт. Ребята, как вы там? Шутку поняли? Как вообще можно сидеть на выступлении „Руки вверх“. Давайте вставайте!»

Поговорить с публикой Сергей Жуков явно любит, при чем получается у него это душевно и интересно.

Между исполнением старых хитов из 90-х и новых песен он успел рассказать о своем детстве, ковре в его комнате, семье и маленьких «комочках счастья», которые облепляют его, когда он возвращается с гастролей. Публика была в восторге.

Не менее радушно барнаульцы встретили и группу «Отпетые мошенники», которые в качестве хорошо подготовленного «сюрприза» вышли на сцену где-то в середине шоу.

Во втором «минорном» отделении с грустными песнями, Сергей Жуков сам встал за клавиши и предложил зрителям на ходу сочинить какой-нибудь экспромт.

Тут же из зала послышалось: «Давай про Барнаул, про любовь». Какой-то настойчивый мужчина во все горло орал свое имя Тимур. В итоге экспромт свели к ветру, листьям и девчонке, которой 16 лет.

Завершалось выступление уже ближе к 22.00. Почувствовав, что дело идет к концу, люди начали постепенно продвигаться в сторону выходов. Основная же часть двинулась, когда на сцене сделалось тихо.

Выходили люди спокойно друг за другом, без какой-либо давки. Буквально за 15 минут танцпол, на котором было не протолкнуться, опустел.

Будут ли на «Карандин-Арене» еще концерты?

2 июня ледовый дворец будет принимать еще один большой концерт — здесь выступит рэпер Баста. Дальше с многотысячными шоу здесь планируют закончить.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

Уже осенью этого года откроется после реконструкции Дворец зрелищ и спорта, который, что скрывать, для таких мероприятий подходит лучше. После ремонта там спокойно смогут разместиться до 9 тысяч зрителей.

«Карандин-Арена» скорее всего будет принимать концерты более камерного характера.