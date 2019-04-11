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Культура

«Руки вверх» и их фанаты опубликовали видео с концерта в Барнауле

10 апреля на барнаульской «Карандин-Арене» прошел концерт группы «Руки вверх». По приблизительным подсчетам, его посетили больше пяти тысяч зрителей. Многие из них опубликовали видео, фото и восторженные отзывы о ностальгическом шоу в соцсетях. Артисты тоже не остались в стороне и поблагодарили барнаульцев за тёплый прием.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Дмитрий Лямзин

«Спасибо, Барнаул! Надеюсь, наше путешествие в детство вы будете вспоминать еще долго. До скорых встреч», — написал фронтмен группы Сергей Жуков в своём Instagram.

Вот уже сутки как поклонники не перестают благодарить Сергея Жукова за «счастливое детство» и исполнение мечты. В соцсетях пишут, что концерт был с «сумасшедшей и в то же время душевной энергетикой».

Ставший уже традиционным сюрприз — выступление группы «Отпетые мошенники», — тоже обрадовал публику.

В последний раз группа «Руки вверх» выступала в Барнауле год назад, во Дворце зрелищ и спорта. Тогда потанцевать под «Крошку» тоже пришли несколько тысяч зрителей.

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