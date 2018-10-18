Страшная кинопремьера. Почему нужно посмотреть фильм «Хэллоуин»

Культовый слэшер

Новый фильм снят при участии Джона Карпентера. В свое время именно он придумал главного героя Майкла Майерса и открыл Джейми Ли Кертис как актрису.

Фильм 1978 был независимым, низкобюджетным (325 тыс. долларов), с малоизвестными актерами и ни на что не претендовал. Сценарий написали за 10 дней, еще за 20 — полностью сняли.

Но в мгновение лента стала шедевром, легендой, самым успешным независимым хоррором на тот момент, собрала в прокате 70 млн долларов и существенно повлияла на дальнейшее развитие жанра.

Именно тогда появился культовый поджанр — слэшер — главным героем которого стал убийца-психопат, преследующий жертв-подростков.

Сюжет

Кадр из фильма «Хэллоуин». kinopoisk.ru.

Главной героиней фильма 1978 года стала Лори Строуд — девушка, работавшая няней. Тогда ей чудом удалось выжить. Теперь прошло 40 лет, у Лори (которую снова играет Джейми Ли Кертис) есть дочка и внучка. В один прекрасный день серийный убийца Майкл Майерс сбегает из психушки, где провел все эти годы, и возвращается в городок Хэддэнфилд, у него тут есть незаконченное дело.

В городке снова готовятся отмечать Хэллоуин, украшая дома тыквами и наряжаясь в костюмы. Для Лори Строуд это не праздник, а вечное напоминание о кошмарной резне, унесший жизни сразу нескольких ее друзей. Все эти годы бывшая няня, а ныне мать и бабушка превращала свой дом в Форт Боярд, закупала оружие и ждала возвращения Майкла Майерса.

Актеры

Кадр из фильма «Хэллоуин». kinopoisk.ru.

Вообще, это уже 11-й фильм франшизы. Джейми Ли Кертис сыграла в пяти: «Хэллоуин» (1978), «Хэллоуин 2» (1981), «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998), «Хэллоуин: Воскрешение» (2002) и «Хэллоуин возвращается» (2018). Она также была голосом диктора комендантского часа Santa Mira и оператора телефонной связи в «Хэллоуин 3: Сезон ведьм», но была не упомянута в титрах.

Нынешний «Хэллоуин» был снят как прямое продолжение первого фильма и так, как будто до этого ничего не снимали. Критики отмечают, что с годами Джейми стала только харизматичнее.

Лицо актера Джеймса Джуда Кортни, играющего Майкла Майерса, на протяжении всего хоррора скрыто под маской, но это не значит, что ему не пришлось проявлять талант. Кортни говорит, что в основу игры он положил действия настоящего убийцы.

Несколько лет назад актер познакомился с наемным убийцей, Кортни какое-то время жил с ним по соседству и однажды показал ему «Убийство по заказу», в котором снимался. «Джимми, это милый фильмец, но людей убивают совсем иначе, — заявил киллер. — Настоящий хищник не тратит время на диалоги и паузы». Этот совет Кортни запомнил.

Страх

Кадр из фильма «Хэллоуин». kinopoisk.ru.

Дэвид Гордон Грин не стал ничего выдумывать, все слагаемые успеха на виду: психопат-убийца, маска, противостоящая ему героиня и шикарный саундтрек (его писал сам Джон Карпентер, как и в фильме 1978-го).

Некоторые появления человека в маске заставят зрителя вздрогнуть. Страх в большинстве сцен основан как раз не на крови, а на эффектном появлении маньяка в белой маске. Действие в фильме быстрое — без лишних предисловий и усложнений. Но тривиальное.

«Фильм по идее можно было выпускать в прокат под девизом „пойду посмотрю“. На пустой трассе ночью разбился автобус с психами? Пойду посмотрю. Дверь в дом выбита и всюду кровь? Пойду посмотрю. И все в таком духе. Этот легендарный прием где только не высмеивали, он не то что не работает в 2018-м, он где-то в 98-м уже смех вызывал своей тривиальностью», — пишет Film.ru.

Кадр из фильма «Хэллоуин». kinopoisk.ru.

Критики упрекают продолжение легендарного хоррора в том, что оно вообще вобрало в себя все самые надоевшие жанровые клише, которые только можно вспомнить. Однако, возможно, именно за это его полюбят многочисленные поклонники франшизы.

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