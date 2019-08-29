Топ-9 фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах в сентябре

Сентябрь порадует поклонников мистики и ужасов. На экраны выходят долгожданная вторая часть «Оно» и отечественный триллер «Тварь». Новые приключения Рэмбо, Брэд Питт в космосе, драма Дэнни Бойла о мире без The Beatles — рассказываем, какие премьеры стоит посмотреть в кинотеатрах.

Оно-2

С 5 сентября. Режиссер: Андрес Мускетти. Канада, США, 2019. В ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, София Лиллис, Билл Хейдер.

После первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом прошло 27 лет. Членам «Клуба неудачников» около 40 лет, почти все они успешны и разъехались кто куда.

Никто из героев толком не помнит событий 1989-го, но кое-что им напоминает о случившемся, и они возвращаются в город. По выражению Мускетти, если первый фильм был о детских страхах, то второй — о фобиях взрослых. Оно — это метафора окончания детства. Так что второй фильм куда страшнее, эмоциональнее, но и веселее.

Щегол

С 12 сентября. Режиссер: Джон Краули. США, 2019. В ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман.

Фильм основан на одноименном романе 2013 года американской писательницы Донны Тартт, получившей за него Пулитцеровскую премию. Это история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее.

Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Стриптизерши

С 12 сентября. Режиссер: Лорин Скафария. США, 2019. В ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би.

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Тайна печати дракона

С 19 сентября. Режиссер: Олег Степченко. Россия, Китай, 2019. В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля.

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай.

Картограф столкнется с массой открытий, встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия?

Рэмбо: Последняя кровь

С 19 сентября. Режиссер: Адриан Грюнберг. США, 2019. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Оскар Хаэнада, Луис Мэндилор, Джессика Мэдсен, Шила Шах.

Всю жизнь Джон Рэмбо участвовал в конфликтах по всему миру, убивал, пока окончательно не устал от кровопролития. В попытке жить спокойной жизнью он поселяется на ранчо в Аризоне. Последнее, о чем он хочет думать, — это война.

Все идет мирно, пока неизвестные не похищают его знакомую Габриэллу. Рэмбо вновь берется за оружие и выходит против одного из самых могущественных наркокартелей Мексики.

Yesterday

С 19 сентября. Режиссер: Дэнни Бойл. Великобритания, Россия, Китай, 2019. В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель, Винсент Франклин.

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. Все дело в том, что из-за аварии он попал в другое измерение.

Жизнь вокруг вроде такая же, только в этом мире никогда не было группы The Beatles. И когда Джек наигрывает пару песен, люди принимают его за гениального музыканта. Он, конечно же, возможность не упускает. Но надолго ли хватит его совести?

К звездам

С 26 сентября. Режиссер: Джеймс Грэй. Бразилия, США, Китай, 2019. В ролях: Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Энн МакДэниелс, Джон Ортис, Лорен Дин.

В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, на Земле начали происходить катаклизмы, которые рискуют уничтожить все человечество. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима».

Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын, Инженер армейского корпуса Рой (Брэд Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.

Герой

С 26 сентября. Режиссер: Карен Оганесян. Россия, 2019. В ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев, Константин Лавроненко, Марина Петренко, Анастасия Тодореску.

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей сжег мосты, остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом.

Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Он сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Андрею предстоит узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

Тварь

С 26 сентября. Режиссер: Ольга Городецкая. Россия, 2019. В ролях: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина.

Игорь готов на всё ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок, а странное существо, способное воссоздавать воспоминания.