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Культура

Умер актер, сыгравший графа Калиостро

На 87 году жизни умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роли графа Калиостро в картине «Формула любви», передает «Российская газета» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Свеча.
Свеча.
СС0

Причина смерти актера не называются. Как отмечается, он умер в Тбилиси.

Нодар Мгалоблишвили после окончания института начал работать в драматическом театре имени Кота Марджанишвили в 1954 году. Он принимал участие в постановках «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «На дне» по Максиму Горькому и т.д.

В кино актер дебютировал в 1958 году. Самой яркой ролью артиста стал граф Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили носил звание Заслуженного и Народного артиста Грузии.

Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили.
Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили.
Кадр из фильма «Формула любви».
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