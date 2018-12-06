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Культура
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В Алтайском крае на проекты культуры выделят в 2,5 раза больше денег

В Алтайском крае в 2019 году на губернаторские гранты в сфере культуры из регионального бюджета выделят 17 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018-м, пишет пресс-служба правительства края.

Концерт.
Концерт.
архив АГИК

В конкурсе на соискание грантов могут участвовать краевые, муниципальные учреждения культуры, а также некоммерческие организации. Участники должны представить проекты в области культуры, которые будут способствовать «формированию единого культурного пространства региона, созданию лучших образцов культуры и искусства края, распространению достижений отечественной культуры».

Заявки принимают до 7 февраля. Лучшие проекты определят в номинациях профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов, народное творчество, музейная деятельность, библиотечная деятельность и проч.

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