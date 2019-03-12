В Барнаул приедет вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин

14 марта в Барнауле откроется выставка молодежного искусства «Аз.Арт.Сибирь». В числе почетных гостей биеннале в этом году — первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин. Он привезет в регион подарок от Зураба Церетели.