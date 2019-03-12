В Барнаул приедет вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин

Как сообщила заместитель директора художественного музея Наталья Царева, Калинин привезет в Барнаул подарок от Зураба Церетели. Это будет станковый образец монументального искусства — эмаль с цветами и фруктами.
В числе жюри выставки-конкурса в 2019 году будут заслуженный художник России Андрей Машанов, иркутский живописец Наталья Сысоева, кемеровский искусствовед Марина Чертогова.
Также выставку посетит легенда российского искусства и живой классик Павел Никонов, родоначальник «сурового стиля».
Самая известная картина Никонова «Геологи» вызвала знаменитый погром Никиты Хрущева на выставке авангардистов в 1962 году, а позднее вошла во все отечественные хрестоматии.
Что такое «Аз.Арт.Сибирь»
«Аз.Арт.Сибирь» — масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, которую проводит алтайский Союз художников с 2004 года. Каждая выставка — это сотни произведений молодежного искусства и тысячи гостей на вернисажах. Открытие «Аз.Арт. Сибирь — 2019» состоится 14 марта в 16:00 в выставочном зале музея «Город» (пр.Ленина, 111). Вход свободный.