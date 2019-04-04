В Барнауле появится военный музей на месте сгоревшего Дома афганцев

В Барнауле создадут военный музей в здании на пр. Комсомольском, 73б, которое сгорело в феврале 2018 года. Раньше здесь располагался отдел краеведческого музея и Дом афганцев . По словам директора музея Натальи Вакаловой, в восстановленных помещениях будут представлены все войны, в которых участвовали уроженцы края, а для зрителей создадут «эффект полного погружения».

Реставрация здания

В это здание перенесут все военные фонды краеведческого музея. Сейчас сотрудники работают над созданием новой экспозиции об участии жителей края в сражениях разных периодов. В краеведческом музее есть небольшая, но интересная коллекция по Отечественной войне 1812 года, по Русско-Японской и Гражданской войнам.

Экспонаты, которые были выставлены в этих помещениях до пожара, пострадали скорее не от огня, а от тушения. Их залили водой. Однако часть коллекции уже восстановлена и отреставрирована, много экспонатов — в процессе подготовки.

По словам Натальи Вакаловой, в этом году проект архитектурного восстановления музея, который делает мастерская Евгения Тоскина, должен пройти государственную экспертизу. Затем последует этап реконструкции. Директор высказала надежду, что все работы будут завершены к юбилею Победы в 2020.

«Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова

Война и мир

Проектом новых экспозиций сейчас занимается архитектор Иван Быков. Выставочное пространство займет два уровня. Ввиду того, что военные фонды музея велики, часть коллекций разместят в коридорах, соединив их по смыслу с основными залами. Осмотр выставок начнется со второго этажа, куда ведет лестница из холла.

Великую Отечественную войну покажут с двух «ракурсов» — здесь можно будет узнать не только о том, что происходило на фронте, но и как в это время жили в тылу. Разместят информацию о 12 заводах края, которые работали на фронт. Зритель увидит и мирную сельскую жизнь во время войны и трагедию плена. В зале разместится большая диорама боя панфиловцев.

Не забудут про другие конфликты: советско-финскую войну, бои при Халкин-Голе, Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), другие битвы. В центре экспозиции по Великой Отечественной войне расположится большая витрина с оружием. Оружия в музее будет очень много, для оригиналов, подлинных образцов, создадут специальные витрины.

Отдельную небольшую часть экспозиции о локальных конфликтах посвятят уроженцу края Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевого задания в 2015 году в Сирии.

План экспозиций в военном отделе краеведческого музея. Иван Быков. План экспозиций в военном отделе краеведческого музея. Иван Быков.

Пули и самолеты

Много внимания в обновленном пространстве уделят инсталляциям. В афганском зале можно будет увидеть бой за высоту, и палатки, в которых жили наши военнослужащие.

Зал чеченского конфликта визуально будет разделен на 1-ю и 2-ю чеченские войны, в каждой из них соответственно будут находиться инсталляции: вид на площадь «Минутка» и реконструкция блокпоста.

Музей «начинят» интерактивом: он в буквальном смысле слова «заговорит» звуками военных действий, от меча и щита до свиста пуль и рева самолетов, здесь будут звучать военные песни, переговоры чиновников и военачальников, письма с фронта и прочее.

Современные технологии, по замыслу Ивана Быкова, передадут сложные темы нестандартным образом: погружение в реальность с помощью: узконаправленной акустики, перископа, видеостен, экранов и интерактивных столов с контентом.

В зале интернационалистов будет интерактивный пол, где можно посмотреть карту мира с отмеченными на ней всеми локальными конфликтами. Гостям предложат самостоятельно разобрать и собрать автомат Калашникова.

В музее предусмотрят специальный план электрики. По мнению Ивана Быкова, музейный свет — это то, на чем нельзя экономить, именно он создает атмосферу.

Дополняют экспозицию манекены в военной форме и одежде соответствующей определенному временному периоду: амуниция, гражданская и т. п.

Архивные снимки Дома афганцев в Барнауле. Краеведческий музей. Архивные снимки Дома афганцев в Барнауле. Краеведческий музей. Архивные снимки Дома афганцев в Барнауле. Краеведческий музей. Архивные снимки Дома афганцев в Барнауле. Краеведческий музей.

Мемориал

Даже большой зал оказался мал для событий Афганской войны. Здесь планируют разместить информацию о знаковых событиях и людях. Центром экспозиции должны стать витрины с подлинными вещами погибших.

В Афганистане погиб 151 житель Алтайского края, около 250 погибли в Чечне. Родственники погибших настаивают на том, чтобы информацию обо всех этих людях, их личные вещи, письма и прочее разместили в одном зале.

Директор краеведческого музея считает, что так зал будет похож на мемориал, приходить куда будут только родственники погибших. Такая экспозиция не вызовет никакого интереса у людей, не знавших наших воинов, например, у молодежи — школьников и студентов, которые вообще далеки от этих событий.

Сейчас экспозиция афганского зала — все еще в стадии обсуждения со всеми заинтересованными лицами.

Центром музея должен стать зал памяти всех воинов Алтая, погибших в вооруженных конфликтах. Сюда могут прийти родственники и найти информацию о любом солдате, которая выведется на большой экран. Планируется, что информация будет пополняться.