13 декабря в Барнауле торжественно открыли Год театра. Площадкой праздника стал музыкальный театр. На одной сцене там собрали представителей сценических площадок края и студентов — будущих актеров и режиссеров.

Открывая праздник губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что развитие театра — это государственная задача. В этом году реконструируют Рубцовский драматический театр, достроят здание театра кукол «Сказка» и завершат строительство жилого дома для работников культуры.

Он также пообещал, что на гастроли в Барнаул приедут Театр наций и Театр у Никитских ворот, пройдет фестиваль постановок по произведениям Василия Шукшина. Кроме того, Барнаул примет всероссийский фестиваль кукольных театров.

Губернатор дал символический третий звонок для старта Года театра в Алтайском крае. На сцене показали, как развивался театр с доисторических времен, особое внимание уделив становлению этого искусства на Алтае.