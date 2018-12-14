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Культура
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В Барнауле торжественно открыли Год театра

13 декабря в Барнауле торжественно открыли Год театра. Площадкой праздника стал музыкальный театр. На одной сцене там собрали представителей сценических площадок края и студентов — будущих актеров и режиссеров.

Открытие Года театра в Алтайском крае.
Открытие Года театра в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Открывая праздник губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что развитие театра — это государственная задача. В этом году реконструируют Рубцовский драматический театр, достроят здание театра кукол «Сказка» и завершат строительство жилого дома для работников культуры.

Он также пообещал, что на гастроли в Барнаул приедут Театр наций и Театр у Никитских ворот, пройдет фестиваль постановок по произведениям Василия Шукшина. Кроме того, Барнаул примет всероссийский фестиваль кукольных театров.

Губернатор дал символический третий звонок для старта Года театра в Алтайском крае. На сцене показали, как развивался театр с доисторических времен, особое внимание уделив становлению этого искусства на Алтае.

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