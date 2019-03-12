В Новосибирске за 1 млрд рублей построят библиотеку в виде стопки книг

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в научном центре будут книгохранилище, читальный и лекционный залы, площадки для проведения мероприятий. Он отметил, что областная библиотека нуждается в новых площадках для хранения своего фонда.
Немецкая компания «Тильке Гмбх & Ко. КГ» разработала проект 11-этажного здания. Он выполнен в виде стопки книг, пишет infopro54.ru.
Андрей Травников сообщил, что он обсуждал проект с вице-премьером Ольгой Голодец.
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников надеется, что проект включат в одну из инвестиционных программ при Правительстве РФ. По его словам, в этом случае проектирование начнут в 2020 году, а строить — в 2021 году.