В Новосибирске за 1 млрд рублей построят библиотеку в виде стопки книг

В Новосибирске планируют построить многофункциональный культурный центр на основе областной научной библиотеки. Для этого необходимы инвестиции в размере 1 млрд рублей, сообщает РБК Новосибирск. Планируется, что площадь нового здания будет больше 21 тыс. кв. метров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в научном центре будут книгохранилище, читальный и лекционный залы, площадки для проведения мероприятий. Он отметил, что областная библиотека нуждается в новых площадках для хранения своего фонда.

Немецкая компания «Тильке Гмбх & Ко. КГ» разработала проект 11-этажного здания. Он выполнен в виде стопки книг, пишет infopro54.ru.

Андрей Травников сообщил, что он обсуждал проект с вице-премьером Ольгой Голодец.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников надеется, что проект включат в одну из инвестиционных программ при Правительстве РФ. По его словам, в этом случае проектирование начнут в 2020 году, а строить — в 2021 году.