«Все в этом городе против памяти!». Как прошла экскурсия по архитектурному наследию Барнаула

В историческом центре столицы Алтайского края состоялась необычная экскурсия по «самым проблемным местам городского культурного наследия». В ней участвовали около 20 человек. Экскурсоводом выступал известный в Барнауле историк и краевед Данил Дегтярев. Началось мероприятие со слов: «Это не попытка кого-либо в чем-либо обвинить. Давайте просто пройдем и посмотрим!».

Данил Дегтярев давно известен своей активной гражданской позицией. Он не просто изучает историю Барнаула, но и старается защищать ее через публичные мероприятия. Именно он выступил 19 июня основным спикером митинга в защиту исторических памятников на площади Свободы. Митинг был днем, а экскурсия — вечером.

Краевед провел слушателей по улице Ползунова, по Мало-Тобольской («Арбату»), по улицам Мало-Олонской, Льва Толстого и некоторым другим. Но началась экскурсия с одного из главных исторических мест Барнаула — Демидовской площади.

Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

Петербургский уголок

Данил Дегтярев,

краевед:

Демидовская площадь и сереброплавильный завод — это уникальный ансамбль. К сожалению, завод скрыт от посторонних глаз. Просто так туда не попасть. А ведь это наш собственный петербургский уголок! Все помнят, что недавно была снесена автомойка на противоположной стороне улицы. Она была украшена какими-то историческими фотографиями, но совершенно «портила» внешний вид ансамбля в целом. Здесь, около площади, мы также видим здания бывшего Горного училища и Горного госпиталя. Они принадлежат сейчас аграрному университету. Но у вуза нет денег на реставрацию зданий. Облик-то городской, конечно, сохраняется. Но отношение к памятникам далеко не самое бережное.

Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

Далее мы под руководством экскурсовода пробираемся через так называемый сквер, сворачиваем на улицу Ползунова и оказываемся в частном секторе. Здесь стоит красивый и очень старинный деревянный дом — дом Лесневского.

Кто его купит? Он же — памятник!

Данил Дегтярев,

краевед:

Перед нами деревянный дом 1907 года постройки. Это просто уникальнейший дом! Практически единственный в своем роде. Дореволюционное здание, выполненное из дерева, памятник архитектуры федерального значения. У нас таких домов всего три: дом Лесневского, «Император» и гостиница «Империал». Одно здание находится в неудовлетворительном состоянии, второе реставрируется, третье внесено в реестр, но на самом деле его уже нет. Да такое здание — хотя бы в частные руки! Иначе можем лишиться памятника. С деревянным домом может произойти все, что угодно.

Дом Лесневского , ул. Ползунова , 56. Весна 2019 года. Анна Зайкова.

После краткого ознакомления с проблемами деревянных памятников архитектуры Барнаула мы продолжаем путешествие по улице Ползунова. Наш проводник останавливает внимание слушателей на здании желтого цвета. Именно в нем сейчас расположен филиал краеведческого музея.

Филиал краеведческого музея. Анна Зайкова , altapress.ru

Роль простой штукатурки в мировой истории

Данил Дегтярев,

краевед:

Раз уж проходим мимо, то обращу ваше внимание… Здание, конечно, требует реставрации. Но посмотрите на эту колонну. Только благодаря тому, что штукатурка обвалилась, мы получили возможность увидеть уникальный фигурный элемент. Такие фигурные элементы были характерны для Древней Греции. Колонна, можно сказать, тоже единственная такая в нашем городе.

Далее Дегтярев подводит нас ко всем известной площади Свободы и продолжает свой рассказ о трудностях сохранившихся зданий, с сожалением говорит об утрате городом когда-то существовавших памятников.

Здание рядом с площадью Свободы в Барнауле. Родочинская Евгения.

Либо сгорел , либо — новодел

Данил Дегтярев,

краевед:

Площадь Свободы — это местная «горячая точка». Здесь было расположено первое барнаульское кладбище. В прошлом году дорожники проводили ремонтные работы и все кости повытаскивали наружу. Это вызвало волну недовольства. Вероятно, нынешним летом здесь будут проводиться профессиональные раскопки. Когда-то рядом находилась контора купца Морозова и его сыновей. Морозову в принципе принадлежал почти весь городской квартал. Предполагают, что дом подожгли. А денег на восстановление у собственников нет. Вот так! Либо сгорел, либо «новодел»… Кстати, о «новоделе». Таким словом можно назвать здание, в котором располагалась женская гимназия. На улице Пушкина…

Поскольку многое из того, что находится рядом с площадью Свободы — исторический центр Барнаула, то и экскурсию историк продолжает на улицах Мало-Тобольской и Мало-Олонской. Но вдруг начинается ливень, и участники экскурсии прячутся внутри арки бывшего универмага Сухова.

Универмаг Сухова. Анна Зайкова , altapress.ru

Посмотрите , какая арка!

Данил Дегтярев,

краевед:

Мы — в центре туристического кластера. Дом находится на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мало-Тобольской. Это крупнейшее торговое здание дореволюционного времени в Барнауле. В 1998 году здесь случился сильный пожар. С тех пор дом стоит без дела. Продать его не могут. Предлагают отдать за какие-то копейки. Но ремонтных работ требуется столько, что одними копейками не обойтись. Посмотрите, какая прекрасная у здания арка! Бойкое когда-то было место… И ведь неплохо было бы разместить на стенах этой арки исторические фотографии с пояснениями. Чтобы все ходили и рассматривали. Да и первый этаж дома, в принципе, цел.

Универмаг Сухова. Анна Зайкова , altapress.ru

Жертва огня

После дождя Данил Сергеевич ведет экскурсию к кирпичному зданию за торговым центром «Воскресенье». Дом стоит без окон и дверей. Выглядит так, словно когда-то на этом месте начали стройку. Начали, но не закончили.

Данил Дегтярев,

краевед:

Мы находимся возле дома Поскотинова. И это здание стало заложником огня. Пожар произошел в 2000 году. Если у универмага Сухова есть хоть малая надежда на реставрацию, то за это здание точно не возьмется никто. В доме Поскотинова был учительский вуз. В последнее время — налоговая. Здание — в федеральной собственности Росимущества.

Дом купца Поскотинова на улице Мало-Олонской , 21. Олег Богданов

Экскурсовод рассказал и о состоянии строения, в котором находится музей «Город». Данил Дегтярев сетует на то, что даже некоторые общественные места находятся в плачевном состоянии.

Здание Гордумы и управы ( музей «Город»)

Здание Гордумы и управы ( музей «Город») Анна Зайкова , altapress.ru

Данил Дегтярев,

краевед:

В этом случае и говорить нечего. Здание все вы хорошо знаете. Но посмотрите, в каком оно состоянии. Легче уже повесить объявление о том, что на голову могут свалиться фрагменты фасада, чем найти средства и его отремонтировать.

Анастасия Бичакова