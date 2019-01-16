Всемирный день The Beatles: чем прославилась «ливерпульская четверка» и почему их концерты вызывали всеобщую «истерию»

16 января — Всемирный день The Beatles. В 60-х «ливерпульская четверка» повлияла не только на мировую культуру, но и жизни миллионов людей. Как люди без музыкального образования собирали стадионы, изменили рок-музыку и почему мир накрыла битломания — в материале altapress.ru.

Всемирный день The Beatles: что это за праздник

Праздник появился в 2001 году по решению ЮНЕСКО. 16 января для группы имеет большое значение. В 1957 году в этот день в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали играть музыканты. А в 1964 году — журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом за 10 дней, пишет calend.ru.

The Beatles. СС0

Как The Beatles изменила культуру и жизнь

Группа была основана в 1960 году. В ее состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Таким коллективом The Beatles проработала восемь лет и выпустила 13 альбомов.

«Битлы» изначально подражали классикам американского рок-н-ролла 50-х годов, но после пришли к собственному стилю и вышли за рамки жанра популярной музыки.

Их считают одной из наиболее успешных групп 20 века.

Активная творческая деятельность The Beatles совпала с 1960-ми годами. Группа повлияла на развитие технологий и музыкальный рынок. Благодаря музыкантам впервые возникло четкое разделение на студийные и концертные композиции.

Одними из первых музыканты разработали понятие концептуального альбома, который подчинен общей идее, начали широко использовать возможности многодорожечной записи, пишет wiki со ссылкой на иностранные источники.

25 июня 1967 года The Beatles стали первым коллективом, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир. В тот день их увидел почти 400 млн зрителей.

Музыкантам группы и их продюсеру Джорджу Мартину принадлежат разработки съемок видеоклипов. Эта идея пришла к «Битлам», когда они захотели разгрузить свой плотный график. Вместо того чтобы появиться в телевизионных передачах, они присылали видеоклипы.

Считается, что The Beatles повлияли на моду в одежде и прическах. Долгое время они одевались в костюмы с укороченными лацканами (отворотами, которые соединяются с воротом). Стрижки «битловки» Леннон и Маккартни подсмотрели во время одного из путешествий. Вскоре эта прическа стала частью фирменного стиля группы, пишет www.5-tv.ru.

The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году. После распада музыканты продолжили сольную карьеру.

The Beatles. СС0

Как люди заразились битломанией

Считается, что битломания появилась 13 октября 1963 года, когда The Beatles выступила в лондонском зале Palladium. В этот день тысячи поклонников заполонили улицу около здания, чтобы увидеть музыкантов.

Во время концерта в зале стоял шум, который перекрывал музыку. После выступления, когда «ливерпульская четверка» выходила из зала, поклонники, которые толпились у здания, устроили давку. «Битлы» добрались до машины только в сопровождении полиции.

«Вся улица была запружена народом, в большинстве девочками-подростками. У входа была страшная давка. Визг стоял оглушительный. Репортеры почесывали затылки и старались припомнить, видели ли они раньше что-либо подобное — тщетно, ибо ничего подобного никогда не было. Репортеры окрестили все это битломанией и решили пристально следить за лохматой четверкой», пишет Джереми Паскаль в книге «Иллюстрированная история рок-музыки».

После инцидента в газете The Daily Mirror вышла статья, поведение поклонников назвали «битломанией». Этот термин быстро разошелся по другим СМИ и странам. Истерия продолжалась до лета 1966 года, когда группа отказалась от концертных гастролей.