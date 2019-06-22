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В соцсетях раскритиковали Анну Семенович за пошлый клип, набравший 16 млн просмотров

Анна Семенович показала в своем Instagram запись клипа-кинокомедии на песню «Хочешь» с довольно пикантными кадрами. По ее словам, клип набрал в сети уже 16 млн просмотров. Но комментаторы в соцсети на сей раз ее раскритиковали, назвал ролик пошлятиной.

Анна Семенович.
Анна Семенович.
Instagram Анны Семенович.

Бывшая солистка группы «Блестящие» и телеведущая рассказала, что «зажигала в Санкт-Петербурге», и что ее клип на песню «Хочешь» за два месяца собрал больше 16 миллионов просмотров.

«Как я счастлива, что он вам так понравился!!! Но это ещё не все и скоро будет продолжение, но это пока секрет», — сказала Семенович.

Однако за пару часов это пост набрал и немало критичных комментариев.

«По-моему, попахивает пошлятинкой!»… «Выглядит дёшево и кошмарно»… «Какая безвкусица», — говорили ее поклонники.

Из клипа &quot;Хочешь&quot;.
Из клипа «Хочешь».
Скан Instagram Семенович.
Из клипа &quot;Хочешь&quot;.
Из клипа «Хочешь».
Скан Instagram Семенович.

Анна, как обычно, на негативные комментарии предпочитает не отвечать. Может быть, она их и не читает? Да и клип в конце концов все-таки юмористический. Нельзя же все так серьезно воспринимать…

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