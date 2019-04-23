Анжелика Варум поделилась стильным черно-белым фото

Российская певица Анжелика Варум на днях участвовала в модной фотосессии и поделилась с поклонниками атмосферным снимком.

На черно-белом фото 49-летняя звезда позирует в стильном платье на пуговицах.

Подписчики не стали скупиться на комплименты: «Как всегда, просто, но со вкусом. Очень стильно выглядите», «Вечно молодая, красивая, нежная», «Стильная, красивая, одаренная девушка!», «Девчонка», «Кроме таланта, вы обладаете стилем, вкусом и умом (что немаловажно и редко встречается)», «Есть такие женщины, которые с годами становятся красивее».

Многие поинтересовались у Варум секретом ее цветущего вида, пишет mail.ru.

Не так давно Варум решилась на эксперименты со стилем — надела камуфляжные штаны, толстовку и кожаную куртку, дополнив образ массивными ботинками на шнуровке и вязаной шапкой.

Поклонники признались, что не с первого раза узнали любимую певицу на фото. Некоторые подумали, что перед ними 19-летняя дочь артистки Лиза.