Балерина Волочкова завалила самолет и электричку подаренными цветами

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова похвасталась количеством цветов, которые получила на гастролях в Краснодарском крае. Артистка показала в Instagram серию снимков, на которых видно, как самолет авиакомпании S7 буквально засыпан букетами, которые Волочкова увозила домой, но не сдала в багаж.