40 девушек, ради которых стоит отмечать День обмнимашек

21 января в мире отмечают День объятий. Сложно представить себе, ради чего человек может позволить притронуться к себе кому-то еще. Да не просто притронуться, но и обхватить руками, прижать и даже подышать в ухо, а потом так приторно и наиграно сказать: «С днем обнимашек». Хотя, бывают же исключения. Например — греко-римская борьба, мама или такой приятный во всех отношениях землянин, какие представлены в этой подборке фотографий.