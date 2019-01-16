Едва не ушла в монастырь: звезда сериала «Бедная Настя» откровенно рассказала о жизни после съемок

Актриса Анна Табанина, сыгравшая Елизавету Долгорукую в сериале «Бедная Настя», в программе « Судьба человека » рассказала, что после съемок ушла из профессии и едва не стала монахиней. Но потом вышла замуж, родила троих детей, а через несколько лет — стала вдовой и вернулась в кино.

После съемок в «Бедной Насте» Анна Табанина стала ездить в паломничества по святым местам, посещала монастыри и всерьез задумалась о том, чтобы принять монашество.

В это время актриса познакомилась с художником Дмитрием Кудиным. По ее словам, с этим мужчиной она впервые почувствовала себя счастливой и уверенной женщиной, пишет vesti.ru.

Анна с Дмитрием поженились, в браке у них родились сын и две дочери. Вместе супруги прожили 7 лет. В это время актриса вернулась в кино.

Когда Анна Табанина работала на съемках сериала «Ленинград 46», она потеряла мужа. У Дмитрия Кудина нашли рак.

«Как обычно люди узнают такую страшную весть неожиданно. Было страшно принять такой диагноз. Мы мобилизовались очень, начали подготовку, лечение, была борьба», — цитирует актрису newsler.ru.

Супруги год вместе боролись в болезнью, но она оказалась сильнее.

По словам актрисы, сериал, где она снималась в тот момент, помог ей пережить этот тяжелейший период жизни.