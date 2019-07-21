Экс-солистка SEREBRO выступила в Altai Palace и опубликовала провокационные фото

С места выступления она опубликовала серию провокационных снимков «в костюме Евы» с хештегом #altaipalacefest.
Одежды на артистке — как заметили подписчики — нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.
«Я хочу быть частью твоего лета… Я навсегда хочу быть частью твоей жизни», — подписала публикацию артистка.
За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву, пишет 5-tv.ru.
«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…», «Ева, ты что ли?», «Амазонка!», «Молли, ты тигрица…», «Пантерррра», — отметили фанаты.
Molly выступит в Алтайском крае еще 3 августа — в Яровом, на «Причале 22».