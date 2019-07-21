Экс-солистка SEREBRO выступила в Altai Palace и опубликовала провокационные фото

20 июля певица Molly выступила в развлекательный комплекс Altai Palace (Алтайский край). Под этим псевдонимом выступает российская певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы SEREBRO продюсера Максима Фадеева.

С места выступления она опубликовала серию провокационных снимков «в костюме Евы» с хештегом #altaipalacefest.

Одежды на артистке — как заметили подписчики — нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.

«Я хочу быть частью твоего лета… Я навсегда хочу быть частью твоей жизни», — подписала публикацию артистка.

За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву, пишет 5-tv.ru.

«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…», «Ева, ты что ли?», «Амазонка!», «Молли, ты тигрица…», «Пантерррра», — отметили фанаты.

Molly выступит в Алтайском крае еще 3 августа — в Яровом, на «Причале 22».