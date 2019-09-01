Экс-участница «Дома-2» рассказала, как отдохнула на Алтае и сколько потратила

Бывшая участница проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, что потратила на отдых солидную сумму, пишут Дни24. Правда, интригу она сохраняла до последнего: подписчики ее Instagram много раз спрашивали, где она отдыхает — она отвечала уклончиво. Наконец, она разместила видео. Интрига разрешилась: это Алтай. И везет ее вертолет, принадлежащий хорошо известной в обоих Алтаях компании.

Сначала она рассказала: уезжает отдыхать туда, где нет связи и интернета.

5 дней без телефона, без косметики, но этот отдых не сравнится ни с одним из всех тех, что я была, рассказала Евгения, когда смогла выйти в сеть.

Многие ее поклонники спрашивали, где она нашла столь красивые места. Она держала это в секрете. Но в конце концов часть ее поклонников из Горного Алтая раскрыли тайну — видимо, узнали места.

И она призналась, что несколько дней провела в горах Алтая. Причем в том месте, куда надо было 1,5 часа лететь на вертолете. Прилёт вертолета за ней она сняла на видео — на записи видно, что это вертолет компании «Алтай Авиа».

Компания хорошо известна: ей принадлежал рухнувший в Телецкое озеро вертолет Robinson с бизнесменом Анатолием Банных и нескольким другими людьми на борту.

Ну, а Евгения Феофилактова в своем аккаунте, естественно, писала о другом — об отдыхе и красоте Алтая. Правда, базу отдыха, где она провела неделю, она так и не назвала.

Кроме того, красотка призналась, что за неделю проживания в отпуске потратила около 150 тыс. рублей на человека. Полет на вертолете, как предположили ее поклонники, обошелся ей в сумму 50 тыс. рублей. Итого: 200 тыс. рублей. Наверное, может себе позволить.