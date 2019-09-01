Экс-участница «Дома-2» рассказала, как отдохнула на Алтае и сколько потратила

Сначала она рассказала: уезжает отдыхать туда, где нет связи и интернета.
5 дней без телефона, без косметики, но этот отдых не сравнится ни с одним из всех тех, что я была, рассказала Евгения, когда смогла выйти в сеть.
Многие ее поклонники спрашивали, где она нашла столь красивые места. Она держала это в секрете. Но в конце концов часть ее поклонников из Горного Алтая раскрыли тайну — видимо, узнали места.
И она призналась, что несколько дней провела в горах Алтая. Причем в том месте, куда надо было 1,5 часа лететь на вертолете. Прилёт вертолета за ней она сняла на видео — на записи видно, что это вертолет компании «Алтай Авиа».
Компания хорошо известна: ей принадлежал рухнувший в Телецкое озеро вертолет Robinson с бизнесменом Анатолием Банных и нескольким другими людьми на борту.
Ну, а Евгения Феофилактова в своем аккаунте, естественно, писала о другом — об отдыхе и красоте Алтая. Правда, базу отдыха, где она провела неделю, она так и не назвала.
Кроме того, красотка призналась, что за неделю проживания в отпуске потратила около 150 тыс. рублей на человека. Полет на вертолете, как предположили ее поклонники, обошелся ей в сумму 50 тыс. рублей. Итого: 200 тыс. рублей. Наверное, может себе позволить.