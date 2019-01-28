Фанаты Татьяны Навки уверены, что фигуристка располнела «к беременности»

«Красота, настоящая Русалочка», «Купальник мне очень нравится! С очками отличный образ», — пишут поклонники фигуристки.
Однако мнения подписчиков разделились: «Купальник то хорош, а вот фигура… Талии-то нет…», пишет mail.ru.
Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».
Многие решили, что фигуристка беременна. Время покажет.