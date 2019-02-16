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Иван Ургант высмеял оскандалившегося знатока Александра Друзя

Магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя высмеяли в передаче «Вечерний Ургант» после того, как он стал участником скандала с шоу «Кто хочет стать миллионером?». Ролик размещен на сайте Первого канала.

Иван Ургант.
Иван Ургант.
скрин youtube.com

В передаче Урганта Друзь стал героем рубрики «Могли прийти, но не пришли», так как откуда-то магистр узнал все вопросы, пишет Газета.ru.

«…на этой неделе могли прийти, но не пришли: Александр Друзь, которому каким-то образом стали известны ответы на вопросы ведущего юмористического шоу: «Как дела?», «Любимое блюдо?», «Почему в черном ящике дырочка?» — прокомментировал голос за кадром.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.

В результате скандала итоги игры, прошедшей еще в ноябре прошлого года, аннулировали.

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