Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Изменившуюся после родов Вику Лопыреву поклонники не узнали без макияжа

35-летняя Виктория Лопырева, посол ФИФА и светская дива, которая совсем недавно родила, показала подписчикам новое фото, сделанное в День святого Валентина. Судя по отзывам подписчиков, появление без косметики, их слегка смутило.

Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева.
www.instagram.com/lopyrevavika

В кадре она позирует на фоне шикарного букета. Модель поделилась с поклонниками сообщением: «Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой».

Основное внимание публики привлекли изменившиеся черты лица Виктории.

Многие признались, что не сразу узнали звезду без яркого макияжа. А кто-то предположил, что на Лопыреву положительно влияет материнство.

«Вас не узнать, другая, но такая же красивая», «Взгляд совсем другой теперь», «Очень хорошо вам без косметики», «Без макияжа отлично», «Расцвела», «С рождением сына симпатичнее стала», — обсудили интернет-пользователи Викторию.

Напомним, ребенка Лопырева родила от своего бойфренда Игоря Булатова, которого, как считают СМИ, увела из другой семьи, пишет ЛедиМайл.

На днях стало известно, что мальчика назвали Марк Леонель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость