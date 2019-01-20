Ко дню рождения Бузовой: лучшие снимки «королевы хайпа»

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Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/buzova86/
20 январе телеведущей и певице Ольге Бузовой исполнилось 33 года. Ее вокальные данные (да и другие таланта) многие считают спорными, а высказывания сразу становятся мемами. Но все это Бузова обращает себе на пользу — не зря ее прозвали «королевой хайпа». В день рождения певицы предлагаем посмотреть подборку ее снимков за последние 15 лет — именно столько Бузова находится на наших телеэкранах.
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