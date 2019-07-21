«Казачку Надю» приняли за мужчину на новом фото

Российская певица Надежда Бабкина опубликовала свежий снимок с отдыха на Кипре, который привел некоторых фолловеров в недоумение.

Певица позировала на фото в просторной рубашке и с зачесанными назад волосами.

Поклонники не сразу узнали ее, а некоторые и вовсе подумали, что перед ними — мужчина.

«Показалось, мужик», «Ой, на мужчину нетрадиционной ориентации похожа», «Близнецы с Шурой», — прокомментировали они снимок.

На защиту 69-летней артистки встали преданные поклонники, которые засыпали ее комплиментами и ответили хейтерам: «Надежда, вы классная, будьте счастливы», «Люди злые. Хорошего вам отдыха», «Не слушайте никого, вы — красотка», «Прекрасная певица, женщина, она мне нравится, но, что делают эти пластические операции и уколы с лицом… жуть», пишет mail.ru.

Другие едко заметили, что всех патриотов унесло отдыхать за рубеж, а не на российские курорты.

На следующей неделе Надежда Бабкина прилетит в Алтайский край для участия во Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Она сыграет в музыкальном спектакле «Калина красная». В исполнении Надежды Бабкиной в постановке прозвучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы. Артистка сыграет Лизавету Марковну, мать Зои.