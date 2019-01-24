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Космическую перхоть «запеленговали» у МКС

Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили рядом с Международной космической станцией (МКС). Охотники за инопланетянами заявили, что орбитальная станция использовалась как место встречи с гуманоидами.

Земля из космоса.
Земля из космоса.
nasa.gov

Сторонники теорий заговора заметили у станции два странных ярких огня, парящих в воздухе, сообщает Daily Express.

В NASA отказались комментировать эту информацию. Но исследователи нашли гораздо более простое объяснение всех странных сообщений об обнаруженных НЛО.

По словам бывшего инженера NASA Джеймса Оберга, большинство подобных «феноменов» представляют собой не что иное, как «космическую перхоть», плавающую перед камерами, пишет «Росбалт».

«НЛО» попало в эфир во время прямой трансляции NASA на видеохостинге YouTube.

Ранее сообщалось, что на Землю мощным потоком идут радиосигналы из черной дыры.

FRB-вспышки

Ученые заявили, что обнаружили новые FRB-вспышки, которые называют «радиосигналами инопланетян».

Также исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.

Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.

Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пустыне Сахара, а также создать огромную шахматную доску.

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