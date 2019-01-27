Кристина Асмус опубликовала фото топлес и язвительно ответила хейтерам

Актриса Кристина Асмус показала в Instagram свой снимок топлес и сопроводила публикацию язвительными хештегами. Так девушка ответила хейтерам, которых возмутило одно из ее прошлых фото в купальнике.

На новом снимке актриса стоит топлес спиной к зрителям и смотрит в объектив. Асмус сопроводила фотографию хештегами: «#Думала вы умнее, #Ай-яй-яй, как не стыдно, #Разврат, позор, вульгарщина, #Что думает бульдог, #Что скажет дочь и другими, пишет cosmo.ru.

Девушка предвосхитила слова недовольных подписчиков, которые раскритиковали ее прошлый снимок. Тогда купальник не закрывал ягодицы Асмус и пользователи осудили актрису за излишнюю откровенность.

Издание отмечает, что Кристина Асмус находится на Мальдивах, куда прилетела несколько дней назад.