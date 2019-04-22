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Медведев приезжал в ресторан «Ветерок» на закрытую вечеринку

Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко поздравили народную артистку СССР Аллу Пугачеву с 70-летием на банкете для узкого круга друзей певицы. Мероприятие проходило в ресторане «Ветерок» на Рублевке.

Алла Пугачева и Дмитрий Медведев, 2009 год.
Алла Пугачева и Дмитрий Медведев, 2009 год.
kremlin.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой более трех часов провели на юбилейном банкете в ресторане, сообщает «КП». Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

Примадонна пригласила также на камерную вечеринку тренера Татьяну Тарасову, руководителя театра «Современник» Галину Волчек, художника Никаса Сафронова, вдову Иосифа Кобзона Нелли, а также коллег по шоу-бизнесу, пишет trud.ru. Мероприятие проходило 20 апреля. В целях безопасности ресторан со 150 гостями находился под оцеплением.

На своем юбилейном концерте в Кремлевском дворце Алла Пугачева призналась, что решила впервые за последние 10 лет выйти на сцену ради своих пятилетних детей Гарри и Лизы, которые никогда не видели ее сольных программ.

Примадонне исполнилось 70 лет 15 апреля.

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