Мультик-миллиардер. Серия «Маши и Медведя» попала в «Книгу рекордов Гиннеса»

В настоящее время эта серия набрала уже более 3,4 млрд просмотров.
Это вообще единственный мультфильм, который входит в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube.
Серия «Маша плюс каша» из популярного российского мультфильма «Маша и Медведь» занесена в «Книгу рекордов Гиннеса», сообщает РИА Новости. Этот эпизод оказался самым просматриваемым анимационным роликом в YouTube.
В настоящее время эта серия набрала уже более 3,4 млрд просмотров.
Это вообще единственный мультфильм, который входит в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube.
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