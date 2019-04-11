На Урале затравили жену священника за участие в конкурсе красоты

Оксану Зотову из Магнитагорска затравили из-за снимков с конкурса красоты, которые женщина выставила в Instagram . Дело в том, что она является женой православного священника, что, по мнению хейтеров, не дает ей права участвовать в подобных мероприятиях. Об этом сообщает Znak.com.

Попадья выступила в конкурсе «Ты уникальная» и выложила фото в социальные сети. После этого на Pikabu появился пост с заголовком «Знакомьтесь — магнитогорская попадья».

В этом сообщении пользователь под ником Alexsneg написал:

30 марта 2019 года, в Седмицу 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, прошёл конкурс красоты «Ты уникальна», в котором приняли участие многие красивые девушки, но была среди них одна особенная (Оксана Зотова) косметолог, владелица салона и попутно… попадья — жена священника Магнитогорской епархии Сергия Зотова. Примечательно, что это не первое эпатажное поведение этой гламурной дамочки. Муж же уже был под запретом после поездки на Барбадос. Но, видно, жизнь не учит ни ее, ни мужа, ни тестя (наместника кафедрального собора).

Муж Оксаны иерей Сергий уверен, что травля анонимным пользователем устроена целенаправленно.

Сергий Зотов,

священнослужитель:

Мы все видим, все знаем, думаю, что травля идет целенаправленно, но кто это делает, я не знаю. Все это очень мешает, заставляет нервничать. Мое руководство приняло ко мне меры взыскания — меня перевели со службы в кафедральном соборе Магнитогорска служить в храм в селе Фершампенуаз. Оксана сделала выводы, поняла свои ошибки, что где-то поступила неправильно.

Про Барбадос священник говорит, что это неправда, там они с женой не были.

Сейчас профиль Оксаны Зотовой в соцсети «ВКонтакте» закрыт, зато открыт в Instagram. Оксана Зотова ведет там блог косметолога, которым работает в своем салоне. Отец Сергий говорит, что его супруга профессиональный косметолог и профессию не бросит — в этом нет ничего, чтобы противоречило бы церкви.