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Наденька из Comedy Woman сфотографировалась топлес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева выложила в Instagram снимок, на котором она позирует без верха купальника. Как часто водится под такими откровенными фотографиями, авторы их начинают писать длинный «филосовский» пост. Однако Наденька решила не занудствовать, а пошутить насчет своих подписчиков.

Надежда Сысоева.
Надежда Сысоева.
www.instagram.com/inadenka/

Артистка порассуждала про то, как ей называть своих фолловеров:

«Мявки мои, подписота». Мне дико нравится, а вам?

Подписчики вяло поговорили с Сысоевой по поводу ее предложения, больше было комментариев, касающихся самого фото топлес.

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