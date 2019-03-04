Наденька из Comedy Woman сфотографировалась топлес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева выложила в Instagram снимок, на котором она позирует без верха купальника. Как часто водится под такими откровенными фотографиями, авторы их начинают писать длинный «филосовский» пост. Однако Наденька решила не занудствовать, а пошутить насчет своих подписчиков.