Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски. Такое заявление она сделала перед заседанием Нагатинского суда Москвы, сообщает «Лента.ру».

«Никаких записей об Олеге Дерипаске больше не будет, я компрометировать его больше не буду. Мне хватит», — заявила она со скамьи подсудимых. Девушка считает, что некие люди воспользовались ее книгой, чтобы свести счеты с предпринимателем.

Во время суда следствие просило арестовать Вашукевич на 1 месяц в связи возбужденным в отношении нее уголовным делом о вовлечении в занятие проституцией. Защита в свою очередь попросила перенести заседание на 72 часа — прокурор и судья согласились. Вашукевич останется в изоляторе временного содержания до 22 января.

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые вернулись в Россию из Таиланд, 18 января задержали в аэропорту «Шереметьево». Кириллову и Вашукевич грозит до 6 лет лишения свободы по делу об организации проституции

На всю страну Настя Рыбка прославилась после того, как разместила вместе с Лесли в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал кадры из Instagram Рыбки, на которых мужчина, похожий на вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта. Позже ФБК опубликовал интервью с автором книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настей Рыбкой и ее секс-тренером Алексом Лесли.